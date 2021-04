«  Star Trek: Strange New Worlds  » serait similaire au ton de la série originale

Maybelline New York Fit Me! Poudre ton sur ton matifiante

La première poudre matifiante de Maybelline New York qui s'adapte au teint et à la texture de votre peau. Pour une peau sans pores et parfaitement mate 16 heures durant. Idéale pour la peau normal à grasse, cette poudre contrôle l'éclat dû à l'excès d'huile et dissimule les pores, pour une finition naturelle