Star Trek : Picard : date de sortie de sa troisième et dernière saison

La plateforme de streaming Paramount + a créé une nouvelle bande-annonce pour la troisième et dernière saison de »Star Trek : Picard »au New York Comic-Con, y compris le retour de plusieurs personnages préférés des fans de la série »La prochaine génération ». Dans la nouvelle bande-annonce, vous pouvez voir Patrick Stuart en tant que personnage titulaire avec ses anciens membres d’équipage.

Cette nouvelle saison poursuivra la confrontation avec Vadic, joué par Amanda Plummer, le capitaine extraterrestre du navire de guerre Shrike qui cherche à détruire la Fédération unie des planètes. Parmi les visages familiers de l’équipage de Picard figurent LeVar Burton comme Geordi LaForge michael dor comme Worf, Jonathan Francs comme William T. Riker, Portes McFadden en tant que Dr Beverly Crusher Marina Sirtis comme Deanna Troi et Brent Spinner.

Tout comme Plummer, Mike Burton Oui Ashley Sharpe Châtaigne sont les nouveaux venus au casting de « Picard » pour sa troisième saison. Il mettra également en vedette le retour de MIchelle Hurd, Jeri Ryan de » Star Trek: Voyagers » et Daniel Davis de » The Next Generation » en tant que professeur Moriarty.

Bien que la nouvelle saison de « Star Trek : Picard » soit un coup de nostalgie avec le retour de plusieurs personnages, Riker jouera un rôle majeur pour le final de la série. D’après le showrunner Terry Matalas, »Picard est très en avance et au centre de tout cela. Mais je dirais que Riker, Riker et Beverly sont des numéros deux très proches. »

« Il y a beaucoup de Riker, donc si vous êtes un fan de Will Riker, vous allez avoir une bonne dose de Riker. Et un Riker que vous n’avez jamais vu auparavant. Un Riker que vous avez toujours voulu voir avant . Vous obtiendrez beaucoup de choses que vous avez toujours voulues pour Noël », a-t-il poursuivi en disant.

La saison 3 de »Picard » promet de donner des réponses inattendues laissées par la série »The Next Generation », ce qui confirmerait les récents commentaires de Stewart sur la fin, qu’il a définie comme »inattendue et discutable », confirmant que » J’étais excité car cela laissait une grande inconnue aux téléspectateurs sur le personnage principal.

» Star Trek: Picard » présentera sa dernière saison le 16 février 2023, en exclusivité pour la plateforme Paramount +.