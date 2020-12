Star Trek: les pires actes de la Fédération

Dans la saison 3, épisode 8 de Star Trek: Découverte on apprend que la fédération ne semble pas avoir une réputation particulièrement bonne au 32e siècle. Les parents racontent même aux enfants des histoires d’horreur pour les effrayer.

Bien que nous sachions que ces histoires sont fictives, nous savons également que la Fédération n’est en aucun cas composée de héros brillants. Nous voulons regarder une sélection de leurs pires actes ci-dessous.

Star Trek Iniquity # 1: Garder le secret de l’existence des Borgs

Dans la serie «Star Trek: Entreprise» certains chercheurs trouvent d’étranges créatures figées dans la glace de l’Arctique. Contrairement à nous, les spectateurs, ils n’avaient aucune idée qu’il s’agissait de drones Borg, qui étaient très probablement utilisés lors des événements de « Star Trek: le premier contact » ont été laissés sur terre.

Après un combat difficile, le capitaine Archer et son équipage parviennent à éliminer le danger, mais les drones ont quand même réussi à en obtenir un Message dans l’immensité de l’espace envoyer. Les Borgs furent ainsi sensibilisés à la terre, dont ils ne devaient atteindre les quadrants qu’au temps du capitaine Picard.

Le vrai problème réside cependant dans ce premier contact entre Picard et les Borgs, car l’équipage de l’Enterprise ne savait rien de l’existence de ce puissant ennemi. Cela suggère que la Fédération naissante est la première Rencontre avec les Borgs Au fil des siècles gardé sous clé A.

Star Trek Misdeed # 2: Guerre contre les Klingons

Comme JJ Abrams ‘ « Star Trek: dans les ténèbres » Quand il est venu au cinéma à l’époque, les réactions des fans étaient plutôt partagées. Nous ne savons pas si cela était également dû au méchant du film, l’amiral Marcus. L’officier de Starfleet utilise une intrigue pour provoquer la guerre avec les Klingons.

Il s’avère que Marcus estime qu’une telle confrontation militaire avec les Klingons est inévitable, c’est pourquoi la Fédération doit lancer une frappe préventive. Il joue un personnage clé de son plan guerrier génétiquement amélioré Khan Noonia Singhqui devrait développer des armes et des navires spéciaux pour la guerre.

En fin de compte, cependant, Marcus doit se rendre compte qu’il ne peut pas contrôler Khan et que Khan joue son propre jeu. Une guerre qui allait laisser des traces profondes dans la chronologie Kelvin, en grande partie à cause de ses événements ultérieurs.

Star Trek Misdeed # 3: Ordre 24

Dans « Star Trek » Le capitaine Kirk et son équipage atteignent la planète Eminiar VII, où une étrange guerre fait rage. Les deux parties exécutent des simulations puis exécutent des civils pour tuer le Pour «simuler» les victimes. Au cours de l’épisode, Kirk est également retenu en otage.

Mais avant que cela n’arrive, dit-il à Scotty, s’il ne retourne pas dans l’entreprise dans les deux heures, il devrait Exécuter la commande 24. C’est un Ordre d’éteindre toute vie sur une planète.

Bien que cet ordre ne soit finalement pas exécuté, l’existence même de cet ordre est en soi quelque chose de difficile à concilier avec les actions par ailleurs souvent très pacifistes de la Fédération. Cet ordre existe-t-il encore au 32e siècle?

Star Trek Misdeed # 4: La guerre du Dominion commence

La Fédération du Premier Timeline n’est pas non plus innocente et a déclenché divers conflits militaires au cours de son histoire. L’un des pires d’entre eux était que Guerre du Dominionqui a joué un grand rôle dans la série «Star Trek: Deep Space Nine» joué.

Le Dominion a décidé d’augmenter ses forces armées et grâce à une Wormhole à la station Deep Space Nine envoyer. Le capitaine Benjamin Sisko a répondu en disant que Trou de ver de minece que le Dominion considérait comme une déclaration de guerre. Sisko a plus tard pris la responsabilité de ce développement.

Cependant, la responsabilité et la culpabilité de Sisko pèsent encore plus lourd ici. Il a continué signifie fausses preuves Événements en mouvement qui aboutissent finalement à un Les Romuliens rejoignent la guerre aux côtés de la Fédération contre le Dominion a pris fin. Un mouvement que Starfleet connaissait – et approuvait.

Star Trek Misdeed # 5: Violation de la directive temporelle suprême

«Star Trek» et le voyage dans le temps vont de pair, mais cela entraîne souvent diverses complications. C’est pourquoi la Fédération a formulé le Directive temporelle suprêmequi interdit à toutes les planètes membres d’entrer dans le passé ou l’avenir des peuples étrangers. Pour cela, la fédération en a même mis en place un propre autorité.

Rien de tout cela ne devrait empêcher l’amiral Janeway d’entrer «Star Trek: Voyager» Remonter le temps pour changer le cours de l’histoire. Elle donne à ses plus jeunes un aperçu des événements futurs et un accès à une technologie futuriste pour ramener le Voyager à la maison plus tôt.

L’amiral Janeway interfère manifestement avec l’histoire et enfreint sciemment, pour des raisons personnelles, l’un des règlements les plus importants de la Fédération. C’est peut-être aussi l’une des raisons pour lesquelles tout le monde Technologie du voyage dans le temps détruite au 32e siècle était à la fois un autre Guerre froide temporelle ainsi que pour empêcher de nouvelles interventions de ce type.

Au fil du temps, la réputation par ailleurs noble de la Fédération a été égratignée. Dans un sens, les contes d’horreur fictifs que les parents racontent à leurs enfants dans «Star Trek: Discovery» ont un vrai noyau.

