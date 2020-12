Star Trek 4 n’est pas dans l’avenir immédiat du réalisateur Noah Hawley

Prenant audacieusement le Star Trek La franchise dans une nouvelle direction semble malheureusement que ce n’est pas sur les cartes pour le réalisateur Noah Hawley, du moins, pas de sitôt. Interrogé récemment sur tout progrès sur sa proposition Star Trek 4, Hawley, surtout connu pour son travail sur le Fargo série, ne pouvait offrir que la déception.

« Cela ne semble pas être dans mon avenir immédiat. Je pense que quand Emma [Watts, President of Paramount Pictures] est arrivée, elle a jeté un coup d’œil à la franchise et a voulu aller dans une direction différente avec elle. Mais vous savez, la vie est longue, nous étions très proches de la production mais dans ce métier cela ne veut pas dire grand-chose. Vous devez sortir de la porte pour être dans la course si vous voyez ce que je veux dire. «

Noah Hawley est juste l’un des nombreux auteurs travaillant sur des scripts pour le potentiel Star Trek projets, qui a récemment offert un aperçu de ses projets pour la franchise, révélant qu’il prévoyait de s’éloigner de ce que le public connaît et de présenter une toute nouvelle équipe à l’univers de science-fiction bien-aimé. « Nous ne faisons pas Kirk et nous ne faisons pas Picard », a-t-il déclaré plus tôt cette année en parlant avec Variety. « C’est un départ à partir de zéro qui nous permet ensuite de faire ce que nous avons fait avec Fargo, où pendant les trois premières heures, vous dites » Oh, ça n’a vraiment rien à voir avec le film « , et ensuite vous trouvez l’argent. Alors, vous récompensez le public avec une chose qu’il aime. «

Bien que la mise à jour de Hawley concernant Star Trek est décourageant, le réalisateur était un peu plus optimiste quant à sa série potentielle Alien en disant: «Je sais qu’il y a un effort pour remanier beaucoup de choses après la prise de contrôle de Disney et c’est une conversation que j’ai eu il y a quelques années», a-t-il déclaré . «Et ces dernières semaines, je n’ai pas eu ces conversations à ce sujet. Mais je sais que, comme tout studio, il y a un grand désir de tirer le meilleur parti de sa bibliothèque, donc je ne serais pas surpris de voir quelque chose comme ça.

Bien qu’il semble certainement que Hawley met son travail sur Star Trek d’un côté, il est possible que le studio reprenne à la place l’une des autres idées en cours de préparation. Parallèlement à la prise de Hawley, la deuxième idée vient d’un scénario écrit par Le Revenant Mark L. Smith, que Quentin Tarantino envisageait jadis de diriger, et serait « basé sur un épisode de la série classique » Star Trek « qui se déroule en grande partie dans un décor de gangsters des années 1930 ». La troisième et dernière approche serait une continuation directe des films qui ont commencé en 2009 avec JJ Abrams ‘ Star Trek, avec l’idée de voyager dans le temps et de ramener le père de Kirk, joué dans le premier film de Thor star, Chris Hemsworth.

Devraient-ils décider d’aller de l’avant avec ce dernier et faire un Star Trek 4 Dans la suite d’Abrams, l’acteur principal Chris Pine a déjà déclaré son désir de revenir. « Je sais que Paramount sort d’une petite restructuration et d’une sorte de restructuration d’entreprise majeure. J’espère donc que lorsque toute cette poussière retombera, quelque chose de concret en sortira et nous nous mettrons au travail. J’adorerais pour le faire. »

L’avenir du Star Trek La franchise sur grand écran est en évolution, et seul le temps nous dira comment le studio décide d’aller de l’avant. Cela nous vient de Deadline.

