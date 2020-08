Star de “Serpico” et “Amistad”: Allan Rich est décédé

25/08/2020 13 h 53

L’acteur américain Allan Rich est mort. Il est décédé dans une maison de retraite à l’âge de 94 ans.

L’acteur américain Allan Rich (1926-2020) est décédé samedi à l’âge de 94 ans dans une résidence avec services d’assistance de la ville américaine d’Englewood, New Jersey. Le magazine industriel “The Hollywood Reporter” rapporte, se référant à sa famille. L’acteur de longue date avait donc souffert de démence avancée.

Pour Robert Redford et Steven Spielberg devant la caméra

Rich a fait ses débuts à Broadway en 1943. Dans les années 1950, cependant, il a été qualifié de communiste et s’est retrouvé sur la liste noire d’Hollywood – sa carrière semblait terminée. L’acteur a cependant pu riposter et obtenir des rôles dans des films tels que “Serpico” de Sidney Lumet (1973), “Quiz Show” de Robert Redford (1994) et “Amistad” de Steven Spielberg (1997).

Selon le rapport, l’Américain a été marié à sa femme Elaine pendant 62 ans, décédée en 2015. Il laisse derrière lui son fils David, sa fille Marian et ses deux petits-enfants Julia et Ruby.

(wue / spot)