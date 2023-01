Star+ a présenté l’affiche et la bande-annonce de You Decide, le nouveau film de Gastón Soffritti

Étoile+

Vous décidez est la nouvelle comédie dans laquelle le personnage principal de Gastón Soffritti se démarque et arrivera sur la plateforme Star+ le 25 janvier.

Étoile+ partagé aujourd’hui le matériel promotionnel de Tu décidesla prochaine comédie mettant en vedette l’acteur argentin Gaston Soffritti, qui arrivera sur la plateforme le 25 janvier. De cette façon, nous pouvons profiter à la fois du déroulement de cette histoire hilarante et de l’affiche du film réalisé par Esteban Rey Cazes, qui travaille également comme scénariste avec Gastón Soffritti, Mariano Marquevich, Luciano Leyrado et Agustín Rolandelli.

Tu décides suit l’histoire de Nico, un jeune acteur qui, lassé d’échouer dans différents castings et dans l’univers du jeu d’acteur, décide de se plonger dans l’univers du streaming, des influenceurs et des célébrités des réseaux sociaux coûte que coûte et quelles qu’en soient les conséquences pour réussir . C’est certainement une question très actuelle si l’on tient compte de ce qui se passe sur Internet avec ce phénomène.

Une comédie sur un contexte très actuel

Le long de ce chemin, Nico traverse une série d’événements absurdes, dramatiques, farfelus et comiques, produit de sa popularité immédiate sur les réseaux sociaux, qui révèle la voracité et les conséquences qui existent dans le monde virtuel. Il reçoit aussi l’aide d’une représentante assez ambitieuse et le conseille pour atteindre ses objectifs et, accessoirement, elle « prendre vingt ».

Tu décides est un projet de Étoile+qui a la participation de noms propres tels que Gastón Soffritti, Bárbara Lombardo et Luciano Leyrado. Le film est produit par Rodolfo Lamboglia, Juan Lamboglia et Patricio Di Salvio. L’histoire rend compte de la réalité actuelle vécue sur les réseaux sociaux et du phénomène de notoriété qui peut être atteint du jour au lendemain dans ce contexte.

Gaston Soffritti C’est un acteur et producteur argentin de 31 ans qui a de l’expérience dans le cinéma, la télévision et le théâtre. Il a commencé à travailler en 2001 et depuis lors, sa carrière professionnelle n’a cessé de croître. Sur le petit écran, il s’est fait remarquer dans des émissions comme diplômés Oui L’autre alors qu’au cinéma on peut parler de la récente Le défi Oui L’Autre (Tout n’est pas ce que vous voyez). Il a même encouragé le format réalité avec MasterChef Célébrité Argentine. La dernière chose qu’il a faite sur la scène théâtrale a été Gens heureux.

