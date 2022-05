Stan Lee réapparaîtra dans les films Marvel

célébrités

Le créateur des super-héros les plus célèbres au monde fera des camées dans les nouveaux films Marvel. Découvrez pourquoi et l’astuce de l’étude pour le réintégrer.

© GettyStan Lee

Les films de merveille Ils connaissent un succès complet dans le monde entier. Bien que les années passent, la franchise ne cesse de grandir au niveau de ses productions et celles-ci ne cessent de générer des fureurs. En effet, sa mise en scène, ses effets spéciaux et, en plus, les performances des protagonistes ont porté le studio au sommet. A tel point qu’à l’heure actuelle, ils ont réussi à atteindre leur quatrième phase.

Avec des films comme Spider-Man : Pas de retour à la maison, Veuve noire ou des séries comme Loki, et si… ? et Le faucon et le soldat de l’hiverphase quatre de merveille est devenu l’un des plus réussis. Le fait que la franchise soit revenue avec style, avec autant de productions et, à son tour, avec de nouveaux acteurs dans ses rangs a été une véritable fureur. Bien sûr, il y a quelque chose que les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer : l’absence de l’un des personnages les plus connus de cette étude.

Il ne s’agit pas du souvenir Iron Man, Black Widow ou Captain America qui ont déjà dit au revoir merveillemais du grand Stan Lee. L’écrivain et créateur de personnages comme homme araignée Soit Ponton Il faisait partie de plusieurs films MCU faisant des camées. Plus précisément, il est apparu dans plus de 18 productions interprétant des scènes emblématiques de longs métrages.

Pourtant, le 12 novembre 2018, le créateur des comics Marvel a perdu la vie, laissant le monde des super-héros complètement dévasté. Sa perte a été très douloureuse puisque, pour cette raison, il a cessé d’apparaître dans les dernières créations du studio. Quoi qu’il en soit maintenant, The Hollywood Reporter a affirmé que Stan Lee reviendra au MCU avec des camées.

Tel que rapporté par les médias Marvel a décroché un contrat de 20 ans avec Genius Brands International et POW! Entertainment, qui détenait les droits à l’image du fondateur de la bande dessinée. Cet accord permettra aux Société Kevin Feige utiliser l’image de Lee dans les futures créations de super-héros. Le PDG et président de Genius Brands, Andy Heyward, a annoncé la nouvelle et assuré que c’était la meilleure façon d’honorer la mémoire de Stan.

« Cet accord garantit vraiment que Stan, grâce à la technologie numérique, aux images d’archives et à d’autres moyens, vivra dans l’endroit le plus important, les films Marvel et les parcs à thème Disney. C’est un accord global. »étaient ses mots exacts. Plus tard, il a ajouté : « Le public a vénéré Stan et si c’est fait avec goût et classe, et dans le respect de qui il était, ce sera le bienvenu. C’est une personnalité bien-aimée et longtemps après que vous et moi soyons partis, il restera l’essence de Marvel. »

