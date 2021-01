Stairway Games annonce la réinvention de la ferme Sim Coral Island

Stairway Games a annoncé son premier titre, Île de corail, un jeu de simulation de ferme réinventé inspiré des titres classiques. Le jeu devrait être lancé en premier dans Steam Early Access après une campagne Kickstarter le mois prochain.

Île de corail est une version moderne des jeux de simulation agricole comme Lune des récoltes et Histoire des saisons. Les joueurs cultiveront, prendront soin des animaux et se lieront d’amitié avec les insulaires. Les joueurs auront également l’occasion d’aider à revitaliser la ville, ainsi que les récifs coralliens environnants.

Le jeu veut créer une expérience plus moderne avec des éléments plus inclusifs. Île de corail a une distribution diversifiée de personnages et fait de la sensibilisation à l’environnement une partie importante du jeu. La liste complète des personnages romantiques est répertoriée sur la page Steam du jeu.

Plonger dans l’océan à proximité est une partie vitale du jeu. Les joueurs aideront à nettoyer les fonds marins des déchets, ce qui présente plusieurs avantages. Le nettoyage des déchets sauve le corail, ce qui rapproche les poissons rares de l’île. Les fonds marins peuvent également disposer de ressources utiles pour améliorer la qualité des cultures et du bétail tout en leur permettant de participer à des projets communautaires.

Sur Île de corail, les joueurs peuvent créer leur ferme de rêve. Il y a toujours un travail difficile à accomplir dans une ferme, qui commence par transformer les terres envahies en une ferme luxuriante et animée. Les joueurs peuvent profiter du jeu en fonction de leur style de jeu et décider des cultures à cultiver.

Les rencontres offriront une expérience divertissante et amusante sur l’île. Il y a 16 résidents célibataires disponibles avec des personnalités uniques. Les joueurs peuvent emmener leur partenaire romantique à des rendez-vous, ce qui peut conduire à l’amour. Il y a plusieurs scènes de relation à débloquer, y compris le mariage et l’éducation des enfants.

Les joueurs peuvent également personnaliser entièrement leur fermier. Cela comprend plusieurs tenues, accessoires et types de corps. Semblable à la diversité des insulaires, les joueurs peuvent créer un fermier unique.

Le jeu permet aux joueurs de définir leur propre rythme et de raconter une histoire unique. Ils peuvent participer à des événements communautaires pour animer la ville. En agrandissant la ville, les habitants peuvent également moderniser leurs magasins. En retour, cela aide les joueurs à améliorer leur vie quotidienne avec de meilleurs outils et plus encore. D’autres améliorations majeures incluent un musée qui plaira à tous.

Les joueurs peuvent suivre le développement du jeu sur les réseaux sociaux de Stairway Games ou consulter les mises à jour de leurs développeurs sur le site officiel. Ils ont également un serveur Discord.

Île de corail sera lancé sur PC via Steam au quatrième trimestre 2021. Le Kickstarter sera lancé le 1er février.