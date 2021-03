Square Enix présente le printemps 2021, d’autres annonces la semaine prochaine

Vouliez-vous plus de flux et d’événements? Eh bien, rien, le Square Enix présente le printemps 2021 vient d’être annoncé pour la semaine prochaine.

S’il y a quelque chose que la pandémie nous quitte, ce sont des événements, des événements et d’autres événements. Bien sûr, tout numérique, au cas où. Et si nous vous avons récemment parlé d’un de Paradox Interactive, nous devons maintenant en ajouter un autre pour la semaine prochaine. Il s’agit de Square Enix présente le printemps 2021.

Cet événement durera environ 40 minutes. Il sera diffusé le 18 mars, jeudi, à partir de 18h00, heure de la péninsule espagnole. Il peut être suivi par différents moyens, y compris YouTube, et nous avons déjà un premier aperçu de ce que nous allons trouver.

Comme vous pouvez le voir dans le tweet de Square Enix, la société nous laisse, en plus d’un logo quelque peu rétro, une série de jeux et d’annonces qui seront abandonnés par Square Enix présente le printemps 2021.

Allons-y! Débuts le 18 mars à 10h PDT, le premier numérique-direct #SquareEnixPresent la première mondiale du prochain @La vie est étrange, avec une gamme de 40 minutes de nouvelles bandes-annonces et annonces de plusieurs de nos prochains titres https://t.co/IgHkawSCaE pic.twitter.com/VNYDFdoikR – Square Enix (@SquareEnix) 11 mars 2021

Met en évidence le nouveau jeu des développeurs de Life is Strange. Cela sera présenté lors du streaming et il semble que cela en prendra la partie la plus épaisse. Puis aussi des choses du jeu de Les vengeurs de Marvel, Tomb Raider Oui Équilibre Wonderworld. Quant à ce qui va venir de Square Enix Montréal, selon le site officiel, il s’agit de nouveaux jeux mobiles.

Les appareils intelligents semblent avoir une section spéciale car, avec ce qui précède, Just Cause Mobile a également été confirmé. Qui sait ce que ce sera, mais bon. Ils nous surprennent encore. Et on se souvient que Square Enix a récemment annoncé deux jeux mobiles Final Fantasy VII.

Enfin, vous verrez également certains des Outriders et tu verras des choses de TAITO, qui est également avec eux. Donc, des annonces, des nouvelles et d’autres choses. Bien que, comme annoncé, il n’y aura rien de Final Fantasy XVI, au cas où vous l’attendriez.