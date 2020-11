Square Enix annonce SaGa Frontier Remastered

Il sera disponible à partir de l’été 2021

Lors d’une diffusion en direct du Japon sur le célèbre jeu de rôle mobile Romancing SaGa Re; université, SQUARE ENIX a révélé que le classique culte Frontière SaGa, sorti pour la première fois en Occident en 1998, il reviendra comme SaGa Frontier remasterisé, un remaster numérique haute définition pour PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et appareils mobiles iOS et Android à l’été 2021. Ce remaster comprendra des améliorations supplémentaires, de nouveaux graphismes, de nouveaux événements et capacités. Ensuite, nous vous laissons avec la bande-annonce de lancement:

La source: Communiqué de presse de Koch Media