Square Enix a annoncé Final Fantasy XIV: Enwalker

Square Enix a fait l’annonce de Final Fantasy XIV: Endwalker et confirme que c’est la fin de la grande saga Hydaeleyny Zodiark.

Comme prévu, le Vitrine Hier soir, Square Enix a confirmé la prochaine extension du MMO de la société. La Annonce de Final Fantasy XIV: Endwalker Il est arrivé avec une bande-annonce, de nouveaux emplois et une date de lancement indicative. Bien sûr, il faudra encore un peu de temps pour arriver.

En règle générale, et à ce jour, les extensions de Final Fantasy XIV ont atterri fin juin ou début juillet. Cependant, depuis le début de la pandémie COVID, le développement des patchs MMO a été affecté. Les correctifs 5.3 et au-delà ont été assez en retard sur le calendrier initial et cela a obligé cet Endwalker à tomber. Pas de date exacte, pour le moment, mais environ trois mois (au moins) de retard.

L’histoire d’Hydaelyn et Zodiark qui a commencé dans A Realm Reborn arrivera à sa conclusion dans #Endwalker! Ne t’inquiète pas, nos aventures en #FFXIV sont loin d’être terminés. Comme on dit, la fin d’une histoire mène toujours au début d’une autre … pic.twitter.com/Wxyf26GEzT – FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) 6 février 2021

Cette même pandémie a été celle qui a obligé à changer le format de la présentation. Cela aurait dû être fait en novembre de l’année dernière lors du premier Fan Festival. En fait, maintenant l’Européen jouait. Mais finalement, la chose a été reconvertie en événement numérique. La vérité est que cela a été très similaire à ce qu’ils font habituellement, mais cette fois, il n’y avait pas de geeks (comme un serveur) criant à chaque phrase de Yoshida (le producteur). Sinon, pareil.

Bien entendu, cet événement ne l’a pas présenté seul. Juste une première partie. Le second arrivera les 15 et 16 mai au Fan Festival (digital) qui sera totalement gratuit.

La fin d’une saga

Final Fantasy XIV: Endwalker a une bizarrerie. C’est une fin. Mais pas la fin finale. Avec l’argent qu’ils retirent et étant Square Enix, cela n’allait pas se produire. C’est la fin de toute l’histoire qu’ils nous ont racontée jusqu’à présent. Oui, ce désordre de primaux, de dieux, d’Ascian et d’autres qui nous a rendus fous.

Naoki Yoshida, producteur et manager du jeu, l’a décrit comme la « première grande saga » du titre. Et pour lui donner un nom, il lui a donné la saga Hydaelyn et Zodiark. Aussi, juste pour que nous puissions voir qu’il est un homme de parole, il a tenu ce qu’il avait promis il y a quatre ans avec l’expansion de Stormblood. Que dans le patch 6.0 (celui qui correspond à cet Endwalker) serait celui qui nous emmènerait sur la Lune. Mais bien sûr, personne ne l’a pris au sérieux. Un serveur non plus. Je serai sincère.

Cette fin de la saga représente le point culminant de l’histoire des primaux et de notre guerrier de la lumière / des ténèbres. Mais ce sera aussi le début d’un nouvel arc. Les histoires d’extension ne se terminent généralement pas avec le jeu «de base». Après avoir atteint la fin de l’extension elle-même, il reste encore une histoire à raconter par patchs successifs. De plus, ce n’est qu’au troisième d’entre eux que la saga ne se termine pas.

Dans Heavensward, c’était quand nous avons vaincu Nidhogg, par exemple, et dans ce Shadowbringers quand nous avons tué la merde sanglante en service. Je n’en dirai pas plus au cas où vous ne seriez pas du tout à jour. Cependant, dans Endwalker, Yoshida a confirmé que l’histoire se terminerait directement avec l’extension de base. Le premier patch, 6.1 lancera le nouvel arc d’histoire.

Nouveau contenu et améliorations

Comment pourrait-il en être autrement, cette extension apportera de nombreux changements et ajouts. Parmi eux, deux nouveaux emplois ou classes. L’un d’eux sera un guérisseur, ce qui était demandé par la communauté. L’autre sera un DPS de mêlée. Nous ne savons rien de cette seconde, mais de la première nous avons montré une vidéo et nous la détaillerons un peu plus tard. Il s’agit de sauge (le sage) et c’est le travail d’Alphinaud dans la bande-annonce.

C’est un mélange de mèche avec du curandero. Une chose très rare qui a déchaîné la folie parmi les plus fans de robots japonais. Quant au DPS, quelque chose comme le nécromancien, mais il ne finit pas de voir, puisqu’il ne vise pas à être un combattant de mêlée. Nous attendons géomancien, qui a été introduit il y a deux correctifs mais n’est pas encore sorti.

Faites de vos rêves pastoraux une réalité dans votre propre petit sanctuaire insulaire à #Endwalker! Élevez des animaux, cultivez la terre et apprenez à vivre de la terre! ☀️ Les aventuriers qui cherchent à ralentir un peu peuvent s’attendre à une variété de mises à jour tout au long de la série 6.x. pic.twitter.com/Y42SMGiK1o – FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) 6 février 2021

Certains emplacements principaux des placettes ont été confirmés. Parmi eux, la capitale détruite de Garlemald, bien que nous ne sachions pas pourquoi il en est ainsi. Une jungle à la brésilienne et, bien sûr, la Lune. Un nouveau « mode » a également été révélé, qui apportera Stardew Valley à Final Fantasy XIV. C’est ce qu’ils ont appelé le Sanctuaire de l’île et nous en saurons plus bientôt.

De plus, bien sûr, des changements dans le système de combat, le niveau de neige maximal est porté à 90 et il y aura plus de missions pour les emplois et les artisans. Les ceintures d’équipe seront retirées et, comme mesure la plus importante, le niveau absolu de toute l’équipe sera abaissé. Autrement dit, à partir de maintenant, nous ferons moins de dégâts, nous aurons moins de vie et les statistiques diminueront. Mais ils le feront pour les alliés et les ennemis.

Ce changement est fait pour éviter que le jeu ne soit intenable à long terme car certains ennemis montraient des chiffres impossibles en termes de vie ou de dégâts. Ainsi, même si nous voyons moins de chiffres à l’écran, le sentiment «relatif» sera le même que jusqu’à présent.