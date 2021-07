Square annonce son intention de créer un portefeuille matériel pour rendre la garde des bitcoins «plus courante»

09 juil. 2021 13:40:51 IST

Square, une société de services financiers et de paiements numériques basée à San Francisco, a annoncé son intention de créer un portefeuille matériel pour Bitcoin. L’annonce a été faite par le responsable du matériel de Square, Jesse Dorogusker sur Twitter. Selon son tweet, « Nous avons décidé de créer un portefeuille matériel et un service pour rendre la garde des bitcoins plus courante. Nous continuerons à poser et à répondre aux questions ouvertement. La réponse de cette communauté à notre fil de discussion sur ce projet a été impressionnante – encourageante , généreux, collaboratif et inspirant. »

Cette annonce intervient après que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé le mois dernier que Twitter envisageait de créer un portefeuille matériel pour Bitcoin.

Jack a répondu à la grande annonce de Square en disant « Nous le faisons #Bitcoin ».

La société n’a mentionné aucun calendrier précis quant au lancement du portefeuille à partir de maintenant.

Le portefeuille bitcoin peut être stocké hors ligne ou en ligne et peut être utilisé pour effectuer des échanges de crypto-monnaie, des lieux où le bitcoin peut être vendu ou acheté pour des devises traditionnelles ou d’autres crypto-monnaies.

Dans les portefeuilles de garde, principalement basés sur le Web, une autre partie contrôle la clé privée de l’utilisateur. Cependant, dans les portefeuilles non dépositaires, ces contrôles sont entre les mains des utilisateurs et ils peuvent eux-mêmes contrôler leur transaction et prouver que les fonds leur appartiennent.

Pour rappel, Square dispose également d’un En espèces application qui permet aux utilisateurs de vendre et d’acheter des bitcoins.

