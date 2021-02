Spotify lancera cette année Spotify HiFi: une option audio pour écouter l’intégralité de son catalogue sans perte de qualité

Spotify HiFi est le nom de la nouvelle option que Spotify a annoncé qu’elle lancera cette année, et dans laquelle il n’y aura aucune perte de qualité audio. Spotify écoute ainsi les plaintes de nombreux audiophiles qui avaient besoin d’une option qui égaliserait la plateforme avec des concurrents tels que Tidal et Amazon Music HD. Pour le moment, il n’a pas révélé de date ni donné de données techniques sur la portée de cette amélioration de la qualité audio, et que dans une première phase, elle atteindra des régions spécifiques du monde.

Plus précisément, cette option « diffuser de la musique au format audio de qualité CD sans perte sur votre appareil et sur les haut-parleurs avec Spotify Connect, ce qui signifie que les fans pourront découvrir plus de profondeur et de clarté tout en profitant de leurs chansons préférées. « C’est le résultat de tests isolés que la plate-forme a effectués dans le passé avec l’audio hi-fi, et qui atteint actuellement jusqu’à 320 kbps

Avec le soutien de Billie Eilish

La présentation a eu le soutien de Billie Eilish, peut-être (avec Justin Bieber, Bruce Springteen et Barack Obama) la personnalité invitée la plus populaire qui a participé à l’événement. Vous avez parlé de votre tendance à écouter de la musique à plein volume et comment elle et son collaborateur régulier Finneas produisent leurs chansons avec une haute fidélité et de multiples détails à l’esprit, quelque chose auquel le nouveau format Spotify s’adaptera particulièrement bien.

Parmi les concurrents les plus clairs que Spotify doit battre avec ce nouveau système, on trouve Amazon Music HD, lancé en 2019, un produit premium qui améliore le service Amazon Music Unlimited. Tidal, pour sa part, est né comme un produit ouvertement exclusif, avec un prix très élevé dans son mode «Hi-Fi» et avec une option qui atteint un son spectaculaire de 96 kHz / 24 bits.