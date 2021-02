Spotify dévoile un nouveau podcast Ava DuVernay dédié au changement social – Spotify

Plus tôt cette année, nous avons partagé la nouvelle d’un partenariat pluriannuel entre Spotify et uncinéaste primé Ava DuVernay, qui est connu pour ses films et sa télévision puissants comme Selma et Reine Sucre. Spotify et DuVernay produiront une programmation audio originale scénarisée et non scénarisée exclusive par le biais d’ARRAY, le collectif d’art et d’impact social multiplateforme de DuVernay dédié au changement narratif. ARRAY s’associera au studio Gimlet de Spotify sur un certain nombre de podcasts narratifs scriptés et non scénarisés.

Aujourd’hui, lors de notre événement Stream On, nous avons partagé plus de détails sur le premier projet – un podcast non scénarisé – qui sera lancé grâce à la collaboration.

Ce podcast non scénarisé est basé sur le projet de responsabilité en matière d’application de la loi d’ARRAY, lancé après le meurtre de George Floyd par des policiers en service. Le podcast est une série d’enquête qui raconte les policiers qui commettent des meurtres, révélant la vérité alarmante sur le mur bleu du silence qui protège la police après avoir appuyé sur la gâchette. La série explore un nouveau cas chaque semaine, se concentrant sur l’absence de répercussions et de responsabilité malgré des actes répréhensibles fatals.