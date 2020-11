Sponge On The Run « Single

Un autre hit de rap familial est ici avec l’aimable autorisation de Swae Lee, Tyga et Lil Mosey. Notre petit copain préféré qui vit dans un ananas sous les étoiles de mer dans le nouveau film, Le film SpongeBob: Sponge On The Run, et pour aider à stimuler le battage médiatique, les trois artistes Hip Hop se sont associés pour « Krabby Step » de la bande originale du film d’animation. Le single, à la base, est un remix rap amélioré de la chanson thème de SpongeBob, de sorte que les parents et les enfants apprécieront de garder celui-ci en boucle.

Le film SpongeBob est le dernier d’une série de films basés sur l’émission à succès Nickelodeon, mais alors que le reste du monde a déjà eu accès au film, l’Amérique a attendu jusqu’à hier (5 novembre) sa sortie. Vous pouvez vous rendre sur Netflix pour diffuser le film après avoir écouté « Krabby Step » de Swae Lee, Tyga et Lil Mosey et nous avoir fait savoir ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Un monde magique, le F est pour le plaisir

Je courrais au soleil si seulement je pouvais

Maintenant, tournez-vous vers votre voisin pour vous assurer qu’il gonfle

Je serai probablement pour toujours jeune

Je me sens un peu chagrin, comment puis-je être heureux quand les gens me dépensent de l’argent

Les balanes bleues le matin, je saute dehors

Et ouais, j’espère qu’il fait beau