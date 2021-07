Spoilers et théories de redémarrage de Sex And The City à partir d’un script divulgué et d’autres sources

Et juste comme ça, les spoilers divulgués pour la nouvelle série « Sex And The City » semblent confirmer qu’il n’y aura jamais de drame en ce qui concerne la relation entre Carrie et Mr. Big.

Le jeudi 15 juillet, Page Six a révélé une photo exclusive d’un script divulgué du prochain renouveau de SATC en 10 épisodes intitulé « Et juste comme ça… »

Les spoilers d’un script divulgué révèlent que des changements majeurs dans la vie de Carrie ont eu lieu depuis que nous l’avons vue pour la dernière fois dans « Sex And The City 2 », en 2010.

Quels spoilers de redémarrage de « Sex And The City » ont été révélés jusqu’à présent?

Alerte spoiler – parce que, eh bien, ce sont des spoilers.

Le mariage de Carrie et M. Big est en difficulté.

Le script divulgué a spécifiquement laissé entendre que Carrie (Sarah Jessica Parker) et Big (Chris Noth) sont confrontés à des problèmes dans leur mariage et pourraient divorcer.

S’adressant à des amis Stanford Blatch (Willie Garson), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis), Carrie a déclaré: « J’enregistrais le podcast, je me lavais les cheveux. Oui, je ne mangeais ni ne dormais , mais au moins je me sentais bien dans mon mariage. Maintenant, je ne suis qu’une des épouses dont il s’occupait ? »

Carrie n’est peut-être plus chroniqueuse sur le sexe.

Le script divulgué semble également laisser entendre que Carrie a maintenant mis sa fameuse chronique sur le sexe derrière elle alors qu’elle s’aventure dans le monde du podcasting.

Carrie semble animer sa propre émission. Serait-ce à propos de la vie d’une femme nouvellement célibataire et de ses meilleurs amis vivant la belle vie à New York dans la cinquantaine ?

Les deux ex-femmes de Big apparaîtront dans la série.

Un autre spoiler du script divulgué était que Natasha et peut-être Barbara (les deux ex-femmes de Big) figureront dans la nouvelle série.

Cela avait déjà été suspecté en raison d’une observation de Bridget Moynahan, l’actrice qui jouait Natasha, sur le tournage de Soho le lundi 19 juillet.

Y a-t-il une chance que Big ait triché avec Natasha (sur qui il a déjà trompé avec Carrie) ?

Et nous savons déjà que Samantha ne sera pas incluse dans le casting.

Peut-être sans surprise pour ceux qui ont suivi la malheureuse querelle qui aurait éclaté entre Kim Catrall et ses anciennes co-stars Parker, Davis et Nixon au cours de la dernière décennie, un cadre de HBO Max a révélé en février que son personnage, Samantha Jones, ne serait pas vu dans la nouvelle série.

Lorsqu’on lui a demandé comment l’absence de Samantha serait expliquée, Casey Bloys, responsable du contenu de HBO Max, a déclaré: « Tout comme dans la vraie vie, les gens entrent dans votre vie, les gens partent … Les amitiés s’estompent et de nouvelles amitiés commencent. Donc je pense que tout cela est très révélateur des vraies étapes, des vraies étapes de la vie…

« Ils essaient de raconter une histoire honnête sur le fait d’être une femme dans la cinquantaine à New York. Tout cela devrait donc sembler un peu organique, et les amis que vous avez à 30 ans, vous n’en avez peut-être pas à 50 ans . «

Aiden sera de retour !

Le « Grand ou Aiden? » le débat a longtemps déchiré les plus grands partisans de Carrie.

Les membres de l’équipe Aiden seront ravis d’apprendre que le fabricant de meubles fétiche interprété par John Corbett sera de retour.

Sera-t-il le rebond de Carrie ? Peut-être même son deuxième mari ?

Lorsqu’on lui a demandé dans combien d’épisodes il apparaîtrait, Corbett a déclaré: « Je pense que je pourrais être dans plusieurs. »

Malheureusement, la chienne bien-aimée de Charlotte, Elizabeth Taylor, ne reviendra probablement pas.

Après qu’une photo a fait surface de Kristin Davis sur le plateau en train de promener un chien qui ne ressemble pas du tout au Cavalier King Charles Spaniel que nous avons appris à connaître et à aimer, beaucoup pensent que le chiot est peut-être mort.

Étant donné qu’Elizabeth Taylor a rejoint l’émission en 2004, ce qui lui donnerait au moins 17 ans, et que la durée de vie moyenne de cette race n’est que de 10 ans, cette nouvelle tragique, bien que non confirmée, est probablement vraie.

Sarah Jessica Parker a répondu subtilement à la nouvelle de la fuite sur Instagram.

Peu de temps après la fuite du script, The Cut a publié un article analysant le script divulgué ligne par ligne, incitant Sarah Jessica Parker à « s’exprimer » sur Instagram.

« Je suis impatient de lire l’analyse. X », a écrit Parker dans les commentaires de son article.

Pourquoi les fans de SATC sont-ils si mécontents des spoilers du script divulgué ?

Certains fans ont commenté le post teaser de The Cut qu’ils étaient déçus par les nouvelles qu’ils venaient d’apprendre, exprimant spécifiquement leur colère à propos de Samatha ayant été exclue de la série.

D’autres étaient enthousiasmés par le développement de la nouvelle intrigue et désireux de lui donner une chance, avec un utilisateur d’Instagram commentant: « Je ne peux pas attendre ça! Je me fiche même de l’intrigue! Je serais honnêtement ravi de les regarder les reines s’assoient et discutent de rien. »

Les fans de la série qui ont regardé chaque épisode religieusement lors de leur première diffusion de 1998 à 2004, et qui ont couru pour voir les deux films suivants lors de leur sortie en 2008 et 2010 – dont beaucoup ont le même âge que Carrie, Miranda et Charlotte – sont ravis de voir comment la série traite des sujets tels que le divorce, la mort, la ménopause, la libido et les problèmes financiers auxquels ils sont également confrontés maintenant dans la quarantaine et la cinquantaine.

Dans l’exclusivité de Page Six, il a également été révélé qu’il y aurait de nouveaux personnages à aimer.

Ce qui est encore mieux, c’est que la nouvelle saison mettra également en vedette de nouveaux visages, en particulier des femmes de couleur dans des rôles de premier plan.

Sara Ramírez jouera un comédien queer et animateur de podcast non binaire nommé Che Diaz. Nicole Ari Parker incarnera une maman de Park Avenue nommée Lisa Todd Wexley (LTW en abrégé). Sarita Choudhury incarnera une seule et rockstar courtier immobilier nommé Seema Patel. Et Karen Pittman jouera un professeur de la Columbia Law School nommé Dr Nya Wallace.

Même si certains fans ont peut-être été déçus par le script divulgué, vous pouvez toujours compter sur la mode emblématique de « Sex And The City » pour être obsédé.

People Magazine a tease quelques photos des coulisses du tournage du casting, et leurs choix de garde-robe n’ont pas déçu.

Nous verrons bien sûr également revenir certains de nos favoris, notamment Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady) et Evan Handler (Harry Goldenblatt).

