Splashy Cube est une expérience de puzzle minimaliste dirigée vers Nintendo Switch

Entrez dans le monde des blobs, des cubes et des éclaboussures. L’aventure minimaliste de Splashy Cube de Pas de jeux de gravité et Red Dev Studio a annoncé qu’à partir du 11 décembre, il se dirigerait vers Nintendo Commutateur. Ce titre est une atmosphère de puzzle unique qui devient de plus en plus difficile à mesure que vous en apprenez davantage. Préparez-vous à éclabousser, rebondir et éclabousser encore plus dans ce monde de puzzle.

Ce titre semble avoir été conçu à l’origine pour un mobile public. Bien qu’il s’intègre parfaitement à la Nintendo Switch, sa nature simple et son atmosphère évolutive en font un titre mobile. Quiconque précommande ce jeu pourra bénéficier d’une réduction de 20% pendant une durée limitée.

Vous êtes un cube qui mange des blobs dans ce jeu. Habillez votre cube unique et profitez de graphismes colorés, d’aventures passionnantes et d’un gameplay simple. Vous ne pouvez manger que des blobs de la même couleur que vous, car vous êtes allergique à des blobs de couleurs différentes, alors faites attention au nombre de fois que vous éclaboussez et roulez.

Il s’agit d’un jeu de puzzle simple de style labyrinthe qui place les joueurs dans plusieurs cartes colorées. Évitez les taches de couleur différentes, les pointes et les chutes de la carte lorsque vous essayez de manger autant de gouttes savoureuses que possible.

C’est un jeu qui aime être une expérience «un niveau de plus». Après avoir terminé chaque match, le jeu exhorte les joueurs à continuer de manière simple et tentante. Amusez-vous à terminer puzzle après puzzle en débloquant des skins et en profitant d’autres avantages mineurs.

Le jeu comprend des tonnes de niveaux colorés et un ensemble très simple de commandes de jeu. Mélangez cela avec des graphismes mignons et le jeu est un classique instantané sur n’importe quelle plate-forme. Les joueurs doivent terminer chaque niveau et marquer autant de points que possible tout en voyageant à travers une expérience unique et de conduite.

Affrontez d’autres joueurs sur un classement national en poussant votre score de plus en plus haut. N’oubliez pas que les blobs de même couleur sont bons et que les blobs de couleurs différentes sont du poison.

À première vue, ce titre est idéal pour les joueurs de tous âges. Il n’y a pas grand-chose là-dedans qui puisse être considéré comme offensant ou nuisible. Tant qu’un joueur peut comprendre les énigmes, il pourra profiter et progresser dans ce titre.

Cubes éclaboussants devrait sortir sur Nintendo Switch à partir du 11 décembre. Explorez plus d’informations sur la page Nintendo eShop du jeu ou précommandez ce titre unique.