Spiritfarer célèbre 500000 ventes avec une mise à jour gratuite maintenant

Après avoir sorti Spiritfarer « feel-good management sim » en août de l’année dernière, le développeur Thunder Lotus est revenu avec sa première mise à jour gratuite pour une expérience relaxante. Ce nouveau lot de contenu coïncide justement avec la confirmation que le jeu s’est maintenant vendu à plus d’un demi-million d’exemplaires dans le monde, ce qui en fait le « jeu le plus populaire du studio ». La mise à jour Lily est disponible au téléchargement dès maintenant sur PlayStation 4 et ajoute Lily the Butterfly Spirit en tant que nouveau personnage. Ils fourniront plus de profondeur et de détails au protagoniste Stella, ce qui, associé à des améliorations du jeu coopératif local et à des corrections de bugs, signifie que Spiritrafer propose désormais plus de contenu et fonctionne plus facilement que jamais.

Dans un communiqué de presse rapporté par Gematsu, le directeur créatif Nicolas Guerin a déclaré: « Nous voulions garder la mise à jour de Lily petite, pour répondre aux commentaires les plus courants que nous avons reçus des joueurs depuis le lancement: les fans veulent en savoir plus sur Stella et de quoi, finalement, sa quête est-elle. C’est le cœur émotionnel du jeu, donc nous voulions bien faire les choses; Lily offre une fenêtre douce et personnelle sur qui est Stella, et nous espérons que les joueurs apprécieront ce que nous avons fait avec ça mettre à jour. »

Guerin affirme ensuite que les touches finales sont appliquées aux deux autres mises à jour prévues pour Spiritfarer, qui seraient beaucoup plus lourdes en termes de gameplay. Revenez-vous dans le monde de Spiritfarer pour goûter à cette mise à jour gratuite? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.