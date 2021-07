Spiderman No Way Home pourrait être le dernier pour Tom Holland explication

Tom Holland confirme que son contrat « Spider-Man » se termine après « No Way Home »

L’acteur Tom Holland a récemment confirmé que le prochain et très attendu Spider-Man: No Way Home (2021) de Marvel serait le dernier film de son contrat Spider-Man no way home entre Sony et Disney.

La performance de Tom Holland de Peter Parker/Spider-Man est l’une des plus populaires parmi les fans de Marvel. Avec deux films solo de Spider-Man et trois autres films Marvel, dont Avengers : Endgame (2019), à son actif, Holland a eu l’un des impacts les plus importants de l’ univers cinématographique Marvel .

La relation tumultueuse de Sony et Disney et divers contrats entre eux pour Spider-Man sont constamment restés sous les projecteurs. Plus récemment, Tom Holland lui-même s’est exprimé sur le sujet, déclarant : « s’ils veulent que je revienne, je serai là en un clin d’œil. Par films Marvel sur Instagram :

Si Marvel est prêt à ce qu’il reprenne le masque Spider-Man après que No Way Home et Sony et The Walt Disney Company puissent s’entendre sur un contrat Spider-Man prolongé ou flambant neuf concernant les revenus du box-office, Tom Holland sera « là en un battement de coeur. »

L’accord actuel de Sony/Disney avec Spider-Man stipule que Tom Holland apparaîtra dans six films Marvel, dont trois sont des films solo de Spider-Man . Pour le moment, on ne sait pas ce que le contrat révisé indique sur la part des revenus au box-office que Sony et Marvel tirent de chaque film dans lequel Spider-man apparaît.

Holland est actuellement l’un des acteurs les plus populaires au monde, connu dans le monde entier pour son interprétation de Spider-Man de Marvel. Le jeune acteur a fait une percée dans Spider-Man: Homecoming (2017) et dirige la nouvelle ère des films Marvel, mais nous serions prêts à parier qu’il n’obtiendra pas un autre film de Spider-Man après Spider-Man: Non de cette année Chemin du retour (2021) .

Cela ne veut pas dire, cependant, que Peter Parker ne pouvait pas faire une apparition dans un autre film Marvel en dehors d’un solo de Spider-Man .

L’avenir de Spider-Man dans le MCU ?

Plus que jamais, le rôle du docteur Strange dans le MCU décidera littéralement de l’avenir de l’univers Marvel . Avec l’annonce récente que l’ acteur de Loki Tom Hiddleston apparaîtra dans Doctor Strange dans le multivers de la folie aux côtés de Wanda Maximoff/Scarlett Witch (Elizabeth Olsen) et Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), il serait logique que Peter Parker fasse également son entrée dans ce cinéma climatique.

De plus, Marvel a confirmé que Stephen Strange de Cumberbatch apparaîtrait dans Spider-Man: No Way Home , car les méchants d’autres univers Marvel feront également leurs débuts en MCU dans ce film Spider-Man .

Alfred Molina reprendra son célèbre rôle de Docteur Octopus dans la trilogie Spider-Man de Tobey Maguire , Jaime Foxx devrait reprendre son rôle de l’éphémère Electro de The Amazing Spider-Man 2 d’Andrew Garfield (2014), et de nombreuses rumeurs entourant le Le Bouffon Vert du légendaire Willem Dafoe de retour dans No Way Home gagne du terrain.

Avec l’inclusion de ces méchants du multivers, il est évident que le docteur Strange agira en tant que Fixit Felix de Marvel pour remettre ces méchants dans leur bonne chronologie aux côtés de Tom Holland. Dans cet esprit et en fonction des événements se déroulant dans No Way Home ,

le voyage de Peter Parker pourrait se poursuivre dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness .

Sans aucun doute, Loki, Wanda Maximoff et Peter Parker se retrouveront à la croisée des chemins lors de la phase 4 du master plan de Marvel . En conséquence, la suite de Doctor Strange pourrait être la fermeture nécessaire pour le personnage de Tom Holland que les fans veulent et méritent si désespérément.

Spider-man No way home date de sortie

Spider-Man: No Way Home fera ses débuts dans les salles le 17 décembre 2021 et Doctor Strange dans le multivers de la folie sortira en salles le 25 mars 2022.