Spider-man No Way Home ; repousser sa date de sortie à 2022 ? on vous en dit plus..

L’angoisse des fans de la Univers cinématographique Marvel grandit de semaine en semaine pour attendre des nouvelles importantes sur Spider-Man : NO WAY HOME, le troisième film solo du personnage joué par Tom Holland. Nous n’avons toujours pas aucune bande-annonce officielle ou synopsis n’a été révélé, et la raison pour laquelle il n’y a pas d’informations peut s’avérer être quelque chose de mauvais pour les fans.

Changement de date de sortie ?

Comme on le sait, le MCU traverse une nouvelle étape après les adieux d’Iron Man et de Captain America, et ils ont décidé de se concentrer sur les séries télévisées pour le service de streaming Disney +. Dans l’un d’eux, plus précisément Loki, ils nous ont donné la révélation que le multivers jouera un rôle majeur dans la franchise Et le rêve des fans de voir Tobey Maguire et Andrew Garfield comme leur Peter Parker respectif se rapproche de plus en plus.

Ce que ce prochain long métrage a apporté le plus de discussions, c’est sa bande-annonce, dont on disait qu’il arriverait le 22 juillet, mais ne s’est finalement pas produit, comme à sa prochaine date, le 1er août, où l’on croyait qu’il allait y avoir une surprise par le Journée de l’homme araignée, même si les fans ont été déçus.

Sony vient de révéler un aperçu de la suite de Venom, et c’est quelque chose qui pourrait influencer le nouveau film d’arachnide. Parce que?

La pandémie de coronavirus a mis l’humanité en échec, de sorte que l’industrie cinématographique a été grandement affectée par la fermeture des portes des cinémas un peu partout dans le monde. Ces derniers mois, le Variant delta, qui est plus contagieuse et mortelle, a été positionnée comme

le problème en matière de santé et généré que les producteurs pensent à retarder Spider-Man : NO WAY HOME pour ne pas subir un coup dur au box-office, si la nouvelle version du virus continue de progresser.

Pour cette raison Venin subirait le même sort, et il est clair que Sony a plus d’attentes dans le troisième film de Spider-Man, il préservera donc le lancement et obtiendrait ainsi un bon retour au box-office.

Pour le moment, il n’y a aucune confirmation de Marvel à propos de cette question, mais il y a aussi autre chose à considérer: les deux sociétés de production ont publié l’état d’avancement de Venom 2 Oui Shang-chi 137 jours avant la première prévue,