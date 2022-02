Spider-Man: No Way Home poussé pour la victoire aux Oscars préférée des fans, mais les fans de Justice League se sont fermés

Pas pour la première fois, les nominations aux Oscars de cette année ont montré un manque d’amour évident pour le genre des super-héros, avec Spider-Man : Pas de retour à la maison et Shang-Chi et la légende des dix anneaux n’étant nominé que dans la catégorie Meilleurs effets visuels. Bien qu’il soit l’un des films les mieux notés sur Rotten Tomatoes, grimpant dans le palmarès du box-office pour devenir le sixième film le plus rentable de tous les temps et le troisième plus élevé au box-office national, l’Académie a choisi d’exclure l’épopée Marvel. de toutes les grandes catégories, mais un nouveau prix sélectionné par les fans a ravivé l’espoir d’une petite consolation pour le film record qui définit vraiment le terme « favori des fans ».

Alors que les fans de DC espéraient obtenir une certaine reconnaissance pour Zack Snyder Ligue des Justiciers à travers la voie votée par les fans, leurs espoirs ont été rapidement anéantis lorsque les règles du vote stipulaient que les films devaient être éligibles aux Oscars de cette année, ce que la coupe de Snyder du film de 2016 n’était pas. Pourtant, Homme araignée les fans sont venus en force pour faire pression Pas de retour à la maison pour obtenir une certaine reconnaissance pour l’impact qu’il a eu sur l’industrie depuis ses débuts en décembre de l’année dernière. Dans le même temps, cela pourrait ne pas amener l’équipe de Marvel Studio à placer une autre petite statuette en or convoitée dans son cabinet des Oscars extrêmement décevant.

Le vote pour le prix des fans s’est ouvert le 14 février et se poursuivra jusqu’au 3 mars, avec un vote effectué via les hashtags Twitter. En plus du vote « Film préféré 2021 », qui utilise le tag #OscarsFanFavorite, l’Académie recherche également des nominations pour un deuxième concours afin de trouver le plus grand moment de célébration de 2021 avec le hashtag #OscarsCheerMoment. Bien qu’il ressorte du mémoire que n’importe quel film peut être voté dans ce concours amusant pour la fierté des fans, il existe une liste de films de qualification parmi lesquels choisir, où Ligue des Justiciers‘s suivants se sont retrouvés hors de la chance. La liste des films qui peuvent être choisis peut être trouvée ici.





Spider-Man: l’Oscar Snub de No Way Home continue de soutenir les affirmations de Kevin Feige sur le biais du film de super-héros







Il est difficile de le nier Spider-Man : Pas de retour à la maison était le plus grand événement cinématographique depuis Avengers : Fin de partie en 2019, avec un public défiant les effets d’une pandémie mondiale pour faire du film l’un des plus rentables de tous les temps. En ce qui concerne les récompenses, cependant, l’Académie n’a toujours pas été d’accord avec le public sur ce qui mérite d’être nominé pour ses distinctions. L’année dernière, avant l’arrivée de Spider-Man : Pas de retour à la maison dans les salles, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé qu’il pensait qu’il y avait un parti pris envers tous les films de super-héros en ce qui concerne les grands prix et que le camouflet des Oscars n’a en aucun cas contré cela.

Parler à Le journaliste hollywoodien L’année dernière, Feige a déclaré: «Je pense que nous sommes toujours en déficit à cause du logo Marvel et à cause d’un biais de genre qui existe certainement. J’ai juste adoré ça pour un moment brillant là-bas avec Black Panther qui a été mis de côté et le travail a été reconnu pour la réussite qu’il était… Il y a beaucoup de fans de bandes dessinées qui ne savaient pas qui était Shang-Chi. Et pourtant, le travail que Destin a fait et que Dave a fait et que Sue a fait et Joel a fait, a créé quelque chose de nouveau qui s’est connecté avec le public. Nous l’avons reconnu, le public l’a reconnu, et j’adorerais le travail acharné de toutes ces personnes qui racontent leur histoire pour être reconnues.





Si la puissance du ventilateur peut voir Spider-Man : Pas de retour à la maison obtenir une petite mention de consolation lors de la cérémonie de cette année est quelque chose qui sera révélé lors de la 94e cérémonie des Oscars le mois prochain.





