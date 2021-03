Spider-Man est toujours loin de rejoindre les Avengers de Marvel

Vous vous souvenez quand Internet était en colère contre Spider-Man apparaissant exclusivement dans Marvel’s Avengers? Tout cela semble un peu idiot six mois plus tard, car le titre de Crystal Dynamics n’a pas vraiment mis le feu au monde comme ses homologues sur grand écran l’ont fait dans le passé. Quoi qu’il en soit, nous attendons toujours que le populaire web-slinger soit ajouté au jeu, et il ne semble pas non plus qu’il revienne de si tôt. Marvel’s Avengers a publié sa feuille de route 2021 parallèlement à la confirmation d’une prochaine campagne Black Panther, et la tête Web est introuvable.

Avec l’extension Hawkeye d’aujourd’hui et la version PS5 déjà disponibles, Spring apportera des événements nommés Tachyon Anomaly et Red Room Takeover. Pendant ce temps, Summer and Beyond accueillera les épisodes Cosmic Cube et Wasteland Patrol parallèlement à l’introduction de Black Panther. La feuille de route note qu’elle n’inclut pas « tous les travaux en cours », mais le développeur voudra sûrement faire une grosse affaire avec Spider-Man? Heureusement, IGN a demandé à Crystal Dynamics ce qui se passait avec le super-héros le plus populaire du monde.

Le directeur du studio Scot Amos a déclaré au site: « Je peux vous dire que, formellement, officiellement, les gens travaillent sur lui en ce moment. Donc, c’est toujours sur notre feuille de route pour l’avenir. » Voilà, nous l’avons donc. Spider-Man continue d’être travaillé dans les coulisses, mais le studio ne veut pas s’engager dans une fenêtre de sortie. Tout ce que nous savons, c’est qu’il ne sera au moins dans le match avant les mois d’été.

