Spider-Man est-il un héros exclusif à la PS4?

PlayStation uniquement: Spidey passe par “Marvel’s Anvengers” sur PS4 – et seulement là-bas, a déclaré un détaillant en ligne sur son site Web. L’information n’est pas extravagante: récemment, l’éditeur Square Enix a annoncé avoir signé un accord marketing avec Sony qui offre des «surprises aux joueurs PlayStation».

L’avis a été découvert par un utilisateur de Reddit dans une boutique en ligne britannique. La description du jeu disait que Spider-Man serait “exclusivement pour PS4” dans “Marvel’s Avengers”. Dans l’intervalle, le concessionnaire a supprimé les informations ci-dessus du site Web. On ignore actuellement s’il a reçu les informations directement de l’éditeur Square Enix ou si elles sont correctes.

Une exclusivité qui pourrait causer beaucoup de problèmes

Nous ne saurons avec certitude si Spider-Man est réellement impliqué dans la version PS4 de “Marvel’s Avengers” que lorsque l’éditeur Square Enix confirmera l’information. Mais il est fort possible que Spidey soit l’une des surprises annoncées pour les joueurs PlayStation. Faire un personnage entier exclusif aux consoles est une entreprise risquée. Des accords d’exclusivité encore plus modestes ont souvent conduit à des tempêtes de merde.

Par exemple, les accords exclusifs de Sony avec Activision, selon lesquels certains contenus des jeux “Call of Duty” apparaissent plus tôt sur PS4, suscitent régulièrement l’enthousiasme de la communauté. Fournir un personnage complet – plus un héros populaire comme Spider-Man – uniquement dans la version PS4 pourrait entraîner de gros problèmes et un boycott de la version Xbox One et PC.

Hawkeye est inclus dans chaque version

Un autre héros aux côtés de Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow et Mme Marvel, en revanche, est confirmé pour toutes les versions du jeu: Hawkeye est le premier nouveau héros à rejoindre les Avengers après le lancement du jeu. Et selon Hawkeye, c’est loin d’être terminé. Square Enix prévoit d’ajouter progressivement de nombreux héros et contenus supplémentaires à “Marvel’s Avengers”.