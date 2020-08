Spider-Man dans Marvel’s Avengers sera exclusif à PlayStation

Spider-Man viendra à merveille‘s Avengers, exclusivement pour les propriétaires de consoles PlayStation, en 2021.

Dans un article du blog PlayStation lundi, le directeur artistique associé de Crystal Dynamics, Jeff Adams, a révélé que Spider-Man viendrait à Les Avengers de Marvel l’année prochaine. Cependant, Spider-Man ne viendra que sur PlayStation 4 et PlayStation 5, ce qui signifie que les joueurs Windows PC et Xbox n’auront pas accès au nouveau héros.

Square Enix et Crystal Dynamics n’ont pas précisé si l’apparence de Spider-Man dans Les Avengers de Marvel serait une exclusivité permanente ou chronométrée. Nous avons contacté l’éditeur pour plus de détails. Étant donné que Spider-Man de Marvel et Spider-Man: Miles Morales sont exclusivement des titres PlayStation, il est possible que Spider-Man ne vienne pas Les Avengers de Marvel sur d’autres plateformes.

Pour les utilisateurs de PlayStation, Crystal Dynamics a déclaré qu’il voulait s’assurer que Spider-Man joue comme les fans l’attendent, en basculant de manière transparente entre le mouvement et le combat. Spider-Man aura également plusieurs arbres de compétences à sa disposition – comme tous les héros – afin que les joueurs puissent personnaliser leur Spider-Man pour qu’il joue différemment des autres joueurs PlayStation.

En termes de mode, Crystal Dynamics a déclaré qu’il s’était inspiré des premières itérations de Spider-Man, citant les artistes Steve Ditko et John Romita, Sr.Les fans devraient s’attendre au classique rouge et bleu Spidey, avec ses aisselles palmées. Mais les fans de Spider-Man devraient avoir beaucoup d’autres consommations parmi lesquelles choisir dans le jeu complet.

Crystal Dynamics lancera un événement spécial dans le jeu autour des débuts de Spider-Man, proposant une série de défis à relever pour les joueurs.

Les Avengers de Marvel Dans un mois seulement, les week-ends bêta commençant pour les joueurs dès le 7 août. Lors du flux de War Table du 29 juin, Crystal Dynamics a révélé Hawkeye comme le premier héros post-lancement du jeu. L’utilisateur de l’arc et des flèches fait partie de l’Initiative du Vengeur, qui a lieu après Les Avengers de Marvel‘campagne principale. On ne sait pas si Spider-Man aura également une nouvelle campagne. Les deux héros sont gratuits pour les propriétaires de Les Avengers de Marvel.

Crystal Dynamics sera lancé Les Avengers de Marvel le 4 septembre sur PlayStation 4, Windows PC et Xbox One. Le jeu arrivera sur les consoles de nouvelle génération plus tard ce jour férié.