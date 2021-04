Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 se verrouille dans un trio de nouveaux réalisateurs

Il y a eu très peu de mises à jour concernant la suite de la bande dessinée à venir, Spider-Man: dans le Spider-Verse 2, mais nous en avons maintenant un gros, car il a été révélé que le film mettra en vedette un trio de réalisateurs dans Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson. Avec le suivi prévu pour s’attaquer à nouveau aux aventures continues de Miles Morales, en faisant venir plusieurs Spider-Men et en plongeant plus profondément dans le multivers, le projet aura besoin d’autant de mains directrices qu’il peut en rassembler.

« L’équipage derrière le Spider-Man: dans le Spider-Verse mis une telle barre ridiculement haute, et nous sommes honorés de relever le défi de tracer le prochain chapitre de l’histoire de Miles Morales », a déclaré l’équipe de direction dans un communiqué conjoint.

Pouvoirs Kemp a récemment été nominé pour l’Oscar du meilleur scénario adapté pour son travail sur le drame Une nuit à Miami, et a également été co-directeur du nominé aux Oscars de Pixar, Âme.

Tous les deux Joaquim Dos Santos et Justin K.Thompson sont des vétérans de Sony Pictures Animation et feront leurs débuts en tant que réalisateur avec Dans le Spider-Verse 2. Dos Santos ‘est surtout connu pour son travail sur plusieurs séries animées acclamées’, y compris les goûts de La légende de Korra et Avatar: le dernier maître de l’air, Voltron: défenseur légendaire, et les émissions de DC et Warner Bros. Justice League illimitée et Titans adolescents. Thompson a quant à lui travaillé comme concepteur de production pour le premier Dans le Spider-Verse, ainsi que sur les deux versements dans le Nuageux avec une chance de boulettes de viande la franchise. Il a également démontré ses talents incommensurables sur les goûts de Star Wars: Guerre des clones et Samurai Jack. L’ensemble des trois administrateurs est une perspective très excitante, avec Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 clairement entre des mains très compétentes.

Les producteurs Phil Lord et Christopher Miller, dont il a été récemment révélé, écriront également le scénario aux côtés de Shang-Chi et la légende des dix anneaux ‘ David Callaham, a déclaré dans un communiqué; «Nous sommes tellement chanceux d’avoir Joaquim, Justin et Kemp dans l’équipe ‘Spider-Verse’. Nous sommes de grands fans du travail de Joaquim – il rend ses personnages si sincères et uniques, et il peut raconter une histoire émouvante avec une séquence d’action le comme le fait une comédie musicale à travers une chanson. Justin est un cinéaste indépendant qui recherche sans relâche l’innovation visuelle et la surprise, mais toujours en faveur de la narration émotionnelle. Le travail de Kemp est incisif, ambitieux et drôle – avec la sagesse d’un écrivain et le cœur d’un réalisateur – il sait ce qui compte dans chaque scène. «

«Tous les trois élèvent chaque projet qu’ils entreprennent, et ils améliorent certainement notre jeu», ont-ils poursuivi. « Honnêtement, nous les aimons et voulons être leurs amis et nous espérons que travailler ensemble sur ce film au cours des prochaines années va totalement y arriver. »

On ne sait pas encore grand-chose sur la direction de Dans le Spider-Verse 2, mais il continuera l’histoire de Miles Morales, exprimée une fois de plus par Shameik Moore, et présentera plusieurs versions différentes de Homme araignée de la même manière que le premier film, Miguel O’Hara AKA Spider-Man 2099 d’Oscar Isaac devrait jouer un rôle plus important.

Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 devrait être libéré aux États-Unis le 7 octobre 2022, retardé d’une date initiale d’avril 2022 en raison de la situation mondiale actuelle. Un film dérivé axé sur Gwen Stacey de Hailee Steinfeld est également en développement. Cela nous vient grâce à Variety.

