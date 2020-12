Spider-Man 3 Star Zendaya ne peut ni confirmer ni infirmer les rumeurs de Spider-Verse

Zendaya n’a pas fait grand-chose pour étouffer les rumeurs selon lesquelles Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaissaient dans Spider-Man 3 lorsqu’on l’interroge directement sur la possibilité Jimmy Kimmel en direct. À partir de maintenant, le troisième de Zendaya Homme araignée film aux côtés de Tom Holland en tant que web-slinger titulaire est en production, mais les détails de l’intrigue n’ont toujours pas été révélés. Au milieu des rumeurs selon lesquelles le film introduirait un Spider-Verse en direct dans le MCU, il y a eu beaucoup de spéculations de fans selon lesquelles Maguire et Garfield pourraient tous deux sembler reprendre leurs rôles de Peter Parker à partir de chronologies alternatives.

En octobre, Sony Pictures a publié une déclaration indiquant vaguement que « ces castings présumés ne sont pas confirmés ». Parce que le studio n’a pas carrément nié que Maguire et Garfield seraient dans le film, il reste possible que les deux soient toujours en pourparlers pour apparaître potentiellement. L’inclusion de Benedict Cumberbatch en tant que Docteur Strange avec Jamie Foxx reprenant son rôle de Garfield’s L’incroyable Spider-Man 2 comme Electro, bien que potentiellement une version alternative du supervillain.

Entretien Zendaya Coleman sur l’épisode de jeudi soir de Jimmy Kimmel en direct, Kimmel en a profité pour demander directement à l’une des stars principales de la suite si les rumeurs de Spider-Verse étaient vraies, demandant si Spider-Man 3 est appelé Spider-Man 3 « à cause de ses trois Spider-Men. »

« Je ne peux ni confirmer ni nier », dit Zendaya après une brève pause. Elle commente ensuite la célébration de la « bulle de Thanksgiving » qu’elle a récemment organisée le Spider-Man 3 ensemble, et Kimmel essaie de la faire glisser en demandant, « avec Spider-Men? » « Ouais, euh, je ne peux pas dire ça, » répond Zendaya. « Tu as presque … c’était bien. C’était bien. »

Prenant une autre chance de faire craquer Zendaya, Kimmel demande si Maguire avait du tofurkey pour leur fête de Thanksgiving, comme la précédente Homme araignée star est un végétalien connu. « Je n’en ai aucune idée, vraiment pas, » dit Zendaya avec un haussement d’épaules.

Maguire a été le premier acteur à dépeindre Peter Parker sur grand écran en jouant dans Sam Raimi’s Homme araignée en 2002. Il reprend le rôle de deux suites en 2004 et 2007 avant de s’envoler vers le coucher du soleil. Garfield assumerait alors le rôle lorsque Sony redémarrerait la série de films en 2012 avec L’incroyable homme-araignée du réalisateur Marc Webb, et il aurait également une suite en 2014 avant que le MCU ne présente Tom Holland dans le rôle de redémarrer le personnage sur grand écran une fois de plus.

Après être apparu dans Captain America: guerre civile, Holland a commencé à diriger ses propres films solo en 2017 en commençant par Spider-Man: retour à la maison. Le film a également présenté Zendaya comme MJ, une version alternative de la petite amie de Peter, Mary Jane Watson. L’année dernière, les deux ont repris leurs rôles dans la suite Spider-Man: loin de chez soi et les deux ont été repérés sur le tournage de Spider-Man 3 à Atlanta pour apparaître à nouveau dans les rôles.

Spider-Man 3 est actuellement prévue pour la première dans les salles le 17 décembre 2021. Le film met en vedette Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Marisa Tomei et, si nous avons de la chance, pourrait inclure Tobey Maguire et Andrew Garfield. Cette nouvelle nous vient de Jimmy Kimmel Live.

