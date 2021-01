Spider-Man 3 Star Zendaya loue l’éthique de travail sur le plateau d’Alfred Molina

Spider-Man 3 la star Zendaya a apparemment confirmé que Alfred Molina reviendra en effet en tant que méchant Docteur Octopus dans la prochaine suite de Marvel. En apparaissant sur Variety’s Actors on Actors, Zendaya décrit Molina comme étant « si gentille, au fait », tout en expliquant que ce sont toujours les plus gentils acteurs qui finissent par jouer les méchants les plus méchants.

Reliant les points, cela semble être une confirmation presque suffisante que l’acteur reprendra à nouveau le rôle de Doc Ock pour Spider-Man 3 … d’une manière ou d’une autre, et que MJ de Zendaya se retrouvera probablement face à face avec lui à l’écran.

Alfred Molina a d’abord joué le rôle du scientifique Otto Octavius ​​qui, à la suite d’un tragique accident dans son laboratoire, devient le supervillain Doctor Octopus dans la suite de la bande dessinée de 2004. Spider-Man 2. Son retour surprenant au rôle a été rapporté pour la première fois vers la fin de l’année dernière, et bien que la nouvelle ait été livrée par des sources très réputées, beaucoup ont encore du mal à y croire. Prenant Zendaya au mot, nous pouvons maintenant être sûrs que, non seulement Molina sera de retour en tant que Doc Ock, mais Spider-Man 3 aura en effet affaire au multivers.

C’est quelque chose que les fans spéculent depuis un certain temps, grâce au titre cadeau de prochain Docteur Strange suite, Docteur Strange dans le multivers de la folie. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment confirmé que plusieurs futurs projets MCU aborderont le multivers, avec les thèmes et les idées présentés dans Docteur Strange 2 allant bien au-delà des aventures continues du Sorcier Suprême.

« Le titre du prochain film de Doctor Strange est Doctor Strange dans le multivers de la folie, c’est donc notre plus grand indice que ce film embrassera le multivers et la folie qu’il contient, très directement », a déclaré Feige. « Il y a, comme nous aimons toujours le faire, des connexions avant et après cela, qui resteront à voir et à découvrir. Mais il semblait approprié que ce soit le Docteur Strange qui prenne cela de la manière la plus directe. »

Bien sûr, Doc Ock d’Alfred Molina n’est pas le seul personnage d’une itération précédente de la franchise qui serait de retour, Electro de Jamie Foxx aurait également été verrouillé pour faire une apparition. Il y a également eu des spéculations rampantes pendant un certain temps selon lesquelles Tobey Maguire et Andrew Garfield figureront également dans Spider-Man 3 comme versions alternatives du bien-aimé web-slinger. Bien que l’exactitude de ces affirmations reste inconnue, Feige a également fait allusion à ces possibilités sauvages.

«J’ai lu certaines choses. Je ne suis pas sûr d’avoir tout lu», a-t-il déclaré en discutant du volume des rumeurs en ligne. «Ce qui est amusant à propos de la spéculation en ligne en ce qui concerne nos affaires, c’est que parfois cela ne pourrait pas être plus hors de propos et parfois c’est terriblement proche, et c’est vrai depuis quelques années. Mais dire lequel est ce qui prendrait tout le temps amusant de tout. «

Malheureusement, il faudra un certain temps avant de voir comment toutes les pièces s’emboîtent. Initialement, Spider-Man 3 a été fixée pour une date de sortie au 16 juillet 2021, dans le cadre de la très attendue phase 4 du MCU. En raison des circonstances mondiales en cours, toute la phase a été remaniée, avec Spider-Man 3 maintenant prévu pour entrer dans les cinémas britanniques et américains le 17 décembre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.

Zendaya parle d’Alfred Molina via #ActorsOnActors. Molina a récemment été confirmé pour # Spiderman3, reprenant son rôle de « Doc Ock ». pic.twitter.com/UVn4xRqCjh – Mises à jour de Spider-Man 3 (@spideyupdated) 28 janvier 2021

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man