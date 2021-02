Spider-Man 3 ne ramènera pas Tobey Maguire et Andrew Garfield insiste Tom Holland

Si nous devons prendre Tom Holland au mot, Tobey Maguire et Andrew Garfield n’apparaîtront pas dans Spider-Man 3. C’est la rumeur populaire depuis plusieurs mois maintenant, la prochaine suite de Marvel Cinematic Universe devant ouvrir grand le multivers. Nous avons toutes les raisons de croire que cela va se produire, mais l’acteur actuel jouant Peter Parker tente au moins de verser de l’eau froide sur la notion d’un Spider-Verse en direct.

Tom Holland fait actuellement la promotion de son prochain film cerise. Lors d’une récente interview, et dans plusieurs autres interviews récentes, on a demandé à l’acteur si oui ou non Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui a précédemment joué le rôle de Spider-Man en live-action, va être dans le film. Cette fois, Holland a été assez explicite dans sa réponse. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Non, non, ils n’apparaîtront pas dans ce film. À moins qu’ils n’aient caché l’information la plus massive de moi, ce que je pense est un trop grand secret pour qu’ils me cachent. Mais pour l’instant, non. Ce sera une continuation des films Spider-Man que nous avons réalisés. «

Cela semble normalement être la fin. Mais c’est le MCU dont nous parlons. C’est la maison de certaines choses essentiellement secrètes. Pour autant d’informations qui sont diffusées dans le monde avant la sortie de ces films, le studio est en mesure de garder une quantité énorme de secrets. Ou, dans certains cas, les gens mentent carrément. Tatiana Maslaney a nié catégoriquement qu’elle jouait She-Hulk mais a ensuite été confirmée peu de temps après avoir pris les devants dans le She-Hulk Série Disney +. Donc, nous devons au moins considérer l’idée que Tom Holland ne dit pas la vérité ici.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que d’autres acteurs des itérations précédentes de la franchise sont de retour. Jamie Foxx reprendra son rôle d’électro. Foxx a précédemment joué le rôle dans The Amazing Spider-Man 2 aux côtés du webslinger d’Andrew Garfield. Alfred Molina reviendra en tant que docteur Octopus, après avoir joué le rôle du principal méchant dans Spider-Man 2 du réalisateur Sam Raimi, avec Tobey Maguire dans le rôle de Spidey. De plus, Benedict Cumberbatch reprendra son rôle de Docteur Strange. Par coïncidence, la prochaine sortie en solo de Cumberbatch est intitulée Docteur Strange dans le multivers de la folie. Il est facile de relier des points ici.

Jon Watts, qui a réalisé les deux précédents films MCU Spider-Man, est de retour à la barre. Watts est également configuré pour diriger le Les quatre Fantastiques redémarrer pour Marvel. La production est actuellement en cours. Les détails de l’intrigue ont été en grande partie gardés secrets jusqu’à présent, mais il s’agira des conséquences de la Loin de la maison scène post-crédits, qui a encadré Spider-Man pour la mort de Mysterio et a révélé son identité secrète au monde. Le actuellement sans titre Spider-Man 3 est actuellement sur le point de sortir en salles le 17 décembre. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Esquire.

