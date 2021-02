Spider-Man 3 est huit semaines de tournage, et Tom Holland n’a aucune idée de quoi il s’agit

Malgré Spider-Man 3 restant un secret bien gardé, toutes les routes pointent assez fermement vers la suite de Marvel explorant le multivers et la folie de la bande dessinée qui s’ensuit. Pendant que les fans attendent de voir exactement comment cet élément intervient Spider-Man 3, il semble que même jouer dans le film lui-même ne soit pas d’une grande aide, la star principale Tom Holland prétendant ne pas être plus sage.

« Honnêtement, je n’ai aucune idée de ce qu’est ce film et j’ai huit semaines à le tourner. »

Cela pourrait signifier que Spider-Man 3 est tellement déroutant grâce à l’inclusion du multivers de la folie que Holland, qui a gardé sa coiffure Uncharted pour le film, en a été dérouté, ou il se pourrait simplement que Marvel ait appris sa leçon en en disant trop à Hollande. L’acteur a acquis une réputation tristement célèbre pour avoir gâché les choses bien trop tôt, et sa confusion peut donc provenir du fait qu’il est resté dans le noir.

Une chose que Holland prétend savoir cependant, c’est que les précédents Spider-Men Tobey Maguire et Andrew Garfield n’apparaîtront pas dans la suite. Selon les rumeurs, la paire reprenait ses rôles chez d’autres web-slingers dans Spider-Man 3, mais Holland a déclaré que ce n’était pas le cas. « Non, non, ils n’apparaîtront pas dans ce film », a révélé Holland. « À moins qu’ils ne m’ont caché l’information la plus massive, ce qui, à mon avis, est un trop grand secret pour qu’ils puissent me cacher. Mais pour l’instant, non. Ce sera la continuation des films de Spider-Man qui nous avons fait. «

Bien sûr, Tom Holland lui-même admet que Marvel pourrait lui cacher cela, l’acteur disant seulement récemment qu’il ne savait pas si Maguire et Garfield apparaîtront ou non; « Ça me bat, je ne sais pas [if Maguire and Garifield are in the movie]. S’ils le sont, ils ne me l’ont pas encore dit … Ce serait quelque chose que Marvel ferait. Je regarde le film et je me dis: « C’est donc qui était cette balle de tennis! » «

Pas étonnant qu’il soit si confus.

Il y a actuellement tellement de spéculations concernant les ajouts de casting à Spider-Man 3 que jusqu’à présent, il semble que Peter Parker des Pays-Bas va se perdre parmi une mer de méchants et de webslingers alternatifs. Holland lui-même a tease la portée du film en disant: « Je peux dire que c’est le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé. Vous vous asseyez, lisez le script et voyez ce qu’ils essaient de faire, et ils réussissent. . C’est vraiment impressionnant. Je n’ai jamais vu un film de super-héros autonome comme celui-ci … Je suis aussi excité que tout le monde de le voir, et encore moins d’en faire partie. «

Suite à une série de retards dus à la situation mondiale actuelle, la production Spider-Man 3 est maintenant bien engagé. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue restent secrets, il a été révélé que Benedict Cumberbatch’s Docteur Strange rejoindra Spidey dans sa dernière aventure, avec le jeu de personnages pour assumer le rôle de mentor précédemment occupé par Robert Downey Jr Homme de fer. Bien que ce ne soit pas un ajout trop surprenant, le Docteur Strange suite devrait suivre le maître des arts mystiques alors qu’il s’attaque au multivers, des événements qui vont probablement se répandre dans Spider-Man 3.

Après un remaniement MCU, Spider-Man 3 devrait maintenant entrer dans les cinémas britanniques et américains le 17 décembre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’Esquire.

