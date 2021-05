Spice Girls travaillera sur la suite de «  Spice World  »

TheDecoFactory POM POM GIRL - Stickers repositionnables sur le thème des Pom Pom Girls Multicolore

Des Stickers pour la chambre des Ados filles, branchées, sportives, pleines d'énergie !Rapide et facile à poser, 4 planches de 25x46cm d'un total de 31 Stickers repositionnables et réutilisables. En matière vinyle fin et flexible de haute qualité, ces Stickers sont imperméables et faciles à nettoyer. En quelques minutes, ils adhèrent parfaitement sur toutes surfaces lisses, ils ne laissent aucune trace collante.