Spencer Trailer #2 transforme Kristen Stewart en princesse du peuple cette saison des fêtes

La bande-annonce complète est sortie pour Spencer. Mettant en vedette Kristen Stewart dans le rôle de la défunte princesse Diana, le film a été écrit par Steven Knight et réalisé par Pablo Larrain. Avec Stewart en tête, Spencer met en vedette Timothy Spall, Sean Harris, Sally Hawkins et Jack Farthing. Il a fait sa première mondiale au Festival international du film de Venise ce mois-ci, où il a séduit les critiques, et maintenant la bande-annonce complète a été mise en ligne. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Le synopsis officiel de Spencer se lit comme suit: « Le mariage de la princesse Diana et du prince Charles est devenu froid depuis longtemps. Bien que les rumeurs d’affaires et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël au domaine de la reine Sandringham. Il y a manger et boire, tirer et chasser. Diana sait le jeu. Mais cette année, les choses seront profondément différentes. SPENCER est une imagination de ce qui aurait pu se passer pendant ces quelques jours fatidiques. «

Dans une déclaration, le réalisateur Pablo Larani a déclaré à propos du film : « En construisant le personnage de Diana, nous ne voulions pas seulement créer une image répliquée d’elle, mais utiliser le cinéma et ses outils, comme le temps, l’espace et le silence, pour créer un monde intérieur qui a trouvé le juste équilibre entre le mystère et la fragilité de son personnage. Ces deux côtés d’elle sont très visibles dans les scènes qui ont des éléments surnaturels. Mon idée n’était pas de dériver vers le paranormal ou l’absurde, mais plutôt de refléter un intérieur vie. Tout ce que Diana voit est le reflet de ses souvenirs, de ses peurs et de ses désirs, et peut-être même de ses illusions. Ces éléments prennent quelque chose qui se passe en elle et montrent une vulnérabilité qui est très belle. »

Ce rôle semble être l’un des meilleurs de la carrière d’actrice de Kristen Stewart jusqu’à présent. L’actrice, qui a éclaté à Hollywood dans le rôle de Bella Swan dans La saga Twilight, a impressionné les critiques qui ont vu Spencer. Il y a même eu un buzz précoce du nom de Stewart en lice pour le prix de la meilleure actrice aux Oscars sur la base de la performance. Elle n’était peut-être pas le prénom auquel la plupart des gens pensaient probablement lorsqu’il s’agissait de choisir la princesse Diana, mais les critiques semblent s’accorder à dire que Kristen Stewart a réussi.

« [Director Pablo Larrain] m’a appelé au téléphone », Kristen Stewart dit d’accepter le rôle dans Spencer au Festival international du film de Toronto. « Au début, je n’avais pas encore lu le script, et il a proposé cette idée et a dit qu’il faisait ce genre de poème symphonique étrange sur Diana, et m’a demandé si oui ou non je serais intéressé à aborder le sujet avant d’envoyer le script. Un peu sans réfléchir, de manière très irresponsable, j’ai dit « Oui, absolument. » Juste avant, j’allais dire, en un mot, oui ou non, je me disais ‘Qui es-tu si tu ne dis pas oui ?' »

Heureusement, ça marche bien pour Stewart, car Spencer est assis à une note fraîche de 91% sur Rotten Tomatoes à partir de maintenant. Le temps nous dira si cela suffira à présenter Stewart pour un Oscar, mais les choses semblent prometteuses jusqu’à présent. Le film devrait sortir en salles le 5 novembre 2021.

