Spencer Dinwiddie répond à la récente rumeur commerciale

Les Nets explorent toutes leurs options avant la saison prochaine.

À l'approche de la prochaine saison NBA, beaucoup pensent que les Brooklyn Nets pourraient être l'équipe à battre. Bien sûr, Kyrie Irving sera dans l'alignement, ainsi que Kevin Durant qui a pris un an de congé pour se remettre de sa blessure à Achille. Bien qu'il soit possible que Durant ne soit jamais le même joueur, il y a une possibilité égale qu'il reste son moi dominant. Si cela devait arriver, cette équipe des Nets pourrait facilement grimper au sommet de la Conférence Est, où de nombreuses équipes se disputent leur position. Il a également été déclaré que les Nets avaient besoin d'une troisième étoile pour être de vrais prétendants. D'autres pensent que les Nets vont bien, mais de toute façon, les rumeurs ont déjà commencé à circuler. Par exemple, Brian Windhorst d'ESPN a récemment signalé que Spencer Dinwiddie pourrait être disponible. Dinwiddie, qui ne manque jamais un battement sur Twitter, a vu le reportage et a offert une réaction humoristique en disant: « J'ai passé les années les plus amusantes de ma carrière à jouer pour les Nets. En dehors bien sûr quand mon père m'entraînait avant le collège. » Dinwiddie est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'équipe cette année en remplaçant Kyrie au poste de meneur alors que ce dernier était blessé. Le joueur des Nets a pu produire des statistiques formidables et il est une des principales raisons pour lesquelles l'équipe a pu se frayer un chemin dans les séries éliminatoires.