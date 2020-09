Spelunky 2 s’appuie sur les défis uniques et aléatoires qui ont fait de l’original un roguelike classique

Spelunky revient dans cette suite considérablement élargie du jeu de plateforme roguelike original. Rencontrez la prochaine génération d’explorateurs sur la Lune, à la recherche de la famille et du trésor perdus. Spelunky 2 s’appuie sur les défis uniques et aléatoires qui ont fait de l’original un classique, offrant une grande aventure conçue pour satisfaire les joueurs nouveaux et anciens. Explorez le jeu seul, jouez localement avec jusqu’à quatre joueurs ou, pour la première fois, rejoignez des amis en ligne pour percer ses mystères ensemble (ou affrontez-le dans des modes d’arène compétitifs).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂