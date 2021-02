Spawn Cinematic Universe tease par le créateur Todd McFarlane?

Nous attendons toujours la longue discussion Frayer redémarrage du film mais maintenant, Todd McFarlane fait allusion à un possible Frayer univers cinématographique. Oui, il semble que le créateur du personnage et l’homme derrière Image Comics se tournent vers quelque chose de plus grand. La question est, est-ce qu’Hollywood a un appétit pour cela?

Todd McFarlane a récemment annoncé un Frayer lancement de l’univers chez Image Comics dès cet été. Il comprendra plusieurs nouveaux titres, tels que King Spawn, Gunslinger Spawn et un livre d’équipe intitulé Le brûlé. Cela ouvre tout un univers, un peu comme ce que font Marvel et DC depuis des décennies. Mais avec Marvel enfermé par Disney et DC chez Warner Bros, d’autres studios doivent se tourner ailleurs s’ils espèrent créer un univers de films de bandes dessinées. Frayer, Semblait suggérer McFarlane dans une interview récente, pourrait être une option. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

«J’ai eu cette conversation avec des gens à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie de la bande dessinée, j’y ai réchauffé mes agents hollywoodiens aussi parce que la grande question est de savoir si nous faisons toujours Spawn The Movie ou proposons-nous quelque chose de plus grand que ça? Parce que sinon, la seule autre option est de prendre vos cinq meilleurs personnages et de les vendre à cinq personnes différentes et elles font cinq choses individuelles et jamais les deux ne se rencontreront. Ne serait-il pas mieux si une personne, si un groupe venait et disait , ‘hé vous savez, c’est intéressant de nous parler, et oh, au fait, Spawn au moins en ce moment est à l’épicentre de cela, donc nous avons beaucoup de valeur juste pour ce personnage, parlez à nous sur tous les autres. ‘ »

Blumhouse Productions a conclu un accord pour les notés R Frayer reboot, qui mettra en vedette Jamie Foxx dans le rôle titre. Jeremy Renner est également attaché, et Todd McFarlane prévoit de se diriger. Comme le souligne McFarlane, si ces personnages obtiennent une licence dans divers studios, un univers cinématographique est hors de la table. Mais s’ils obtiennent un univers pour aller all-in sur ce qu’Image Comics a à venir? Le Frayer l’univers cinématographique pourrait, et nous soulignons pouvait, sois une chose.

Mais la première chose est la première. Nous devons en avoir au moins un Frayer film dans le monde. Todd McFarlane, dans la même interview, a discuté de la situation actuelle de ce projet. Beaucoup de choses se passent, mais rien de tout cela ne peut être annoncé officiellement pour le moment.

«Les choses ont évolué dans les coulisses du film Spawn pendant la pandémie, c’est juste que ces mouvements n’ont pas été rendus publics. Nous avons ajouté de grandes personnes créatives, nous avons ajouté des talents de premier plan, et même il y a à peine une semaine, un autre élément important s’est mis en place et nous nous déplaçons tous autant que possible pour essayer de trouver un mouvement significatif. Nos objectifs, d’ici le milieu de l’année, sont de pouvoir rendre public. Ce qui intéresse tout le monde, ce n’est pas d’annoncer certains des noms que je ne peux pas annoncer pour le moment, mais c’est « oh, au fait, ils l’ont vendu à un studio et ouais, quelque part, au moins, quelqu’un est au crayon dans lequel ils vont commencer la production à un moment donné. «

Un précédent Frayer Le film avait été produit en 1997. Il a été critiqué par la critique et n’a pas eu de succès commercial. Mais beaucoup de choses ont changé au cours des décennies qui ont suivi et Todd McFarlane a des choses ambitieuses en train de se préparer. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le film, ou peut-être des films, seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Bleeding Cool.

Sujets: Spawn