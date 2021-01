SpaceX vise désormais lundi pour le vol d’essai du Starship SN9

Nous devrons attendre le mois prochain pour voir le dernier de SpaceX Starship prototype de mouche.

L’entreprise est cible désormais lundi (1er février) pour un vol d’essai très attendu qui enverra son véhicule en acier inoxydable Starship SN9 s’envoler sur environ 10 kilomètres dans le ciel du sud du Texas.

SpaceX avait pour objectif de lancer SN9 hier (28 janvier) mais n’a pas reçu l’approbation nécessaire à temps de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, qui a cité un examen de sécurité en cours.

Starship et Super Heavy: Les véhicules de SpaceX colonisant Mars en images

« Nous continuerons à travailler avec SpaceX pour résoudre les problèmes de sécurité en suspens avant d’approuver le prochain vol d’essai », a déclaré hier un porte-parole de la FAA à 45secondes.fr dans un communiqué envoyé par courrier électronique, sans préciser quels sont ces problèmes.

Le retard n’a apparemment pas bien plu au fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk , qui est connu pour fixer des échéanciers agressifs et ambitieux pour ses nombreux projets. (Il a récemment déclaré, par exemple, qu’il s’attendait à ce que Starship transporte des gens sur Mars d’ici 2026, et que cette étape pourrait arrivera même d’ici 2024 « si nous avons de la chance. »)

« Contrairement à sa division aéronautique, ce qui est bien, la division spatiale de la FAA a une structure réglementaire fondamentalement brisée. Leurs règles sont destinées à une poignée de lancements consommables par an à partir de quelques installations gouvernementales. En vertu de ces règles, l’humanité n’arrivera jamais à Mars « Musc dit via Twitter hier .

Musk et SpaceX ont apparemment laissé espérer que l’approbation nécessaire pourrait arriver à temps pour un lancement aujourd’hui (29 janvier): des résidents du village de Boca Chica, le hameau de la côte du golfe adjacent au site SpaceX, auraient été dit d’évacuer ce matin . Mais ces ordres d’évacuation ont ensuite été annulés , et le vol aura désormais lieu officiellement au plus tôt lundi.

Il n’y a aucune garantie que l’approbation de la FAA viendra d’ici là, cependant.

« La FAA continuera à travailler avec SpaceX pour évaluer les informations supplémentaires fournies par la société dans le cadre de sa demande de modification de sa licence de lancement », a déclaré un porte-parole de la FAA dans un autre communiqué envoyé par courrier électronique, celui-ci envoyé cet après-midi.

« Bien que nous reconnaissions l’importance d’agir rapidement pour favoriser la croissance et l’innovation dans l’espace commercial, la FAA ne compromettra pas sa responsabilité de protéger la sécurité publique », poursuit le communiqué. « Nous n’approuverons la modification qu’après avoir été convaincus que SpaceX a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences réglementaires. »

L’architecture du Starship se compose de deux éléments, tous deux conçus pour être entièrement et rapidement réutilisables: un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et une énorme fusée connue sous le nom de Super Heavy. Les deux seront propulsés par les moteurs Raptor de nouvelle génération de SpaceX – six pour Starship et environ 30 pour Super Heavy, qui éloigneront le vaisseau spatial de la Terre. (Le vaisseau sera assez puissant pour se lancer au large de la lune et de Mars, a déclaré Musk.)

SN9 possède trois Raptors, tout comme son prédécesseur, le véhicule SN8, qui a effectué le mois dernier le tout premier saut à haute altitude du programme Starship. SN8 a très bien volé , en cochant toutes les cases sauf la dernière; le véhicule est descendu sur son site d’atterrissage désigné un peu trop vite et a explosé en une spectaculaire boule de feu.

Starship SN10 est sur le point de quitter le site de production. 🔥🚀🔥 @ NASASpaceflight pic.twitter.com/hsIwGOY32M29 janvier 2021

SN9 ne sera pas le dernier prototype de Starship à décoller. En effet, SpaceX vient de fait rouler le véhicule SN10 vers la rampe de lancement , où il commencera bientôt ses vérifications avant le lancement.

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour à 17 h HNE le vendredi 29 janvier pour inclure une nouvelle déclaration de la FAA.