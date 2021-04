SpaceX teste une fusée avant le lancement de l’astronaute Crew-2 pour la NASA

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX a lancé la fusée qui transportera son prochain équipage d’astronautes vers la Station spatiale internationale la semaine prochaine.

La compagnie privée de vols spatiaux a effectué samedi 22 avril un essai de tir statique de sa fusée Falcon 9 sur la plate-forme 39A, ici au centre spatial Kennedy de la NASA. Le test est l’un des derniers jalons majeurs avant un lancement prévu jeudi 22 avril.

Le test de routine avant le vol a lancé le compte à rebours avant le vol très attendu de la deuxième mission opérationnelle de la société de sa capsule d’équipage Dragon, appelée Crew-2. Le vaisseau spatial est à destination de la Station spatiale internationale, emportant avec lui deux astronautes de la NASA et un astronaute des agences spatiales japonaises et européennes.

Le test s’est déroulé comme prévu dans les heures précédant l’aube samedi. La fumée et le feu se sont brièvement envolés lorsque les neuf moteurs Merlin 1D de la fusée ont été allumés. Le bref allumage, connu sous le nom de test d’incendie statique, est une partie standard des procédures de pré-lancement et l’une des dernières étapes importantes avant le décollage.

Pendant le test, le Falcon 9 est maintenu appuyé sur le coussin tandis que ses neuf moteurs du premier étage sont brièvement mis à feu. Cela permet aux équipages de s’assurer que tous les systèmes fonctionnent correctement et que la fusée est prête à voler. Peu de temps après le test, SpaceX tweeté que le test d’incendie statique a été un succès et que la société prévoyait de lancer jeudi à 6 h 11 HAE (10 h 11 GMT).

Le vol marque la 11e mission de l’année de SpaceX et la 2e mission de longue durée à partir de Floride. Le premier étage de la fusée devrait atterrir sur l’un des drones de SpaceX, « Bien sûr, je t’aime toujours ». Après un décollage réussi, la capsule de l’équipage passera un peu moins de 24 heures à suivre la station spatiale avant d’arriver à l’avant-poste orbital tôt vendredi (23 avril).

Dans un décalage par rapport aux deux missions précédentes avec équipage de la société, la capsule Dragon et son lanceur ont déjà volé. Suite au succès de la mission Demo-2, qui a lancé deux astronautes de la NASA vers la station spatiale en mai 2020, la NASA a autorisé SpaceX à réutiliser à la fois la capsule de l’équipage et la fusée pour de futures missions.

Pour cette mission, la première étape est la même que celle qui a livré les astronautes Crew-1 dans l’espace en novembre, et la capsule Dragon est la même que celle sur laquelle Bob Behnken et Doug Hurley ont volé l’année dernière. Son nom est Endeavour.

Avec la capsule Dragon perchée au sommet de la fusée, le duo a roulé hors du hangar et sur la rampe de lancement du complexe 39A vendredi matin (16 avril). D’une hauteur de 78,1 mètres, la paire a été soulevée plus tard dans l’après-midi.

Fixées à la rampe de lancement, les équipes se sont levées tôt samedi matin, chargeant la fusée avec des propulseurs super refroidis – kérosène et oxygène liquide – puis ont brièvement allumé les neuf moteurs Merlin 1D du premier étage.

Les moteurs ont brièvement tiré à 6 h 11 HAE (10 h 11 GMT), générant 1,7 million de livres de poussée alors que le booster restait fermement au sol. Les ingénieurs ont examiné les données avant de confirmer qu’ils procéderaient à la tentative de lancement prévue du Falcon 9 jeudi matin.

« Test de tir statique du Falcon 9 terminé – ciblant le jeudi 22 avril à 6 h 11 HAE pour le lancement de la deuxième mission opérationnelle de Dragon vers le @station spatiale, « SpaceX a écrit du test sur Twitter .

Le test d’incendie statique fait suite à un examen de l’état de préparation au vol. Jeudi soir (15 avril), la NASA a donné à SpaceX le feu vert pour procéder aux préparatifs de lancement, à une exception près.

Au cours des inspections avant le vol, les ingénieurs ont remarqué que plus d’oxygène liquide était chargé dans le Falcon 9 que prévu – un écart qui s’est produit sans incident tout au long de l’historique de vol du véhicule.

« Il y a un élément sur lequel nous devons encore travailler un peu plus », a déclaré jeudi Bill Gerstenmaier, ancien responsable des vols spatiaux humains à la NASA et actuel vice-président de la construction et de la fiabilité des vols de SpaceX. briefing média . « Au Texas, nous avons découvert qu’il y avait une erreur de chargement potentielle, où nous pouvons en fait ajouter un peu plus d’oxygène dans notre réservoir que d’habitude. Nous l’avons fait tout au long de notre historique de vol. »

Avec un test de tir statique réussi maintenant sous la ceinture de SpaceX, les équipes ont probablement résolu le problème et la fusée est prête à voler. Un examen final de l’état de préparation au lancement est prévu pour mardi 20 avril afin de discuter de tout problème restant non résolu avant le lancement.

Après un décollage réussi jeudi matin, SpaceX prévoit d’atterrir son propulseur de premier étage sur une plate-forme flottante en mer. En cas de succès, cela marquerait la 80e récupération de booster de l’entreprise.

