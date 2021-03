SpaceX reporte le test en vol de la fusée Starship en raison d’un inspecteur retardé

30 mars 2021 12:01:40 IST

SpaceX a reporté le dernier vol d’essai de son prototype de fusée interplanétaire Starship depuis les installations de la société au sud du Texas, a déclaré Elon Musk lundi. « L’inspecteur de la FAA (Federal Aviation Administration) n’a pas pu atteindre Starbase à temps pour le lancement aujourd’hui », a tweeté le fondateur et PDG de la société. « Reporté à demain au plus tôt. » Aucune fenêtre de lancement n’a jusqu’à présent été prévue pour mardi. La société espère enfin réussir un vol d’essai après que les trois dernières tentatives se sont soldées par des explosions spectaculaires et s’est vu accorder lundi une fenêtre de cinq heures pour les activités de vol spatial par les autorités locales.

SN11 est le 11e prototype de Starship, dont SpaceX espère pouvoir un jour effectuer des missions avec équipage sur la Lune, sur Mars et au-delà.

Ce sera le quatrième à effectuer un vol d’essai, en remontant à une altitude de 10 kilomètres avant de revenir au sol pour un atterrissage vertical en douceur.

L’inspecteur de la FAA n’a pas pu atteindre Starbase à temps pour le lancement aujourd’hui. Reporté à demain au plus tôt. – Elon Musk (@elonmusk) 29 mars 2021

SN8 et SN9, lancés respectivement en décembre et février, se sont écrasés et ont explosé, tandis que SN10 a atterri avec succès puis a explosé quelques minutes plus tard lors de son test du 3 mars.

Malgré les échecs précédents, les analystes affirment que SpaceX collecte des données précieuses qui l’aideront à accélérer son calendrier de développement.

Finalement, SpaceX prévoit de combiner le vaisseau spatial Starship avec une fusée Super Heavy, créant un système entièrement réutilisable.

Cette version finale mesurera 120 mètres de haut et pourra transporter 100 tonnes métriques en orbite terrestre – le lanceur le plus puissant jamais développé.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂