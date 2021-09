SpaceX lancera toute la mission civile Inspiration4 demain, 16 septembre : comment la regarder en direct

in

15 sept. 2021 20:23:39 IST

Le décor est planté pour ce qui est présenté comme la première mission « tout civile » dans l’espace.

Quatre personnes sans expérience et avec une formation minimale vont être lancées dans l’espace. Contrairement aux missions précédentes, il n’y aura pas d’astronaute expérimenté ou officiellement formé à bord. Ces touristes spatiaux orbiteront autour de la Terre pendant trois jours dans une capsule Crew Dragon entièrement automatisée spécialement conçue pour ce voyage.

La capsule est équipée d’une fenêtre coupole, qui me donnera une vue panoramique de leur environnement. Le nouveau dôme d’observation à trois couches remplace le mécanisme d’amarrage habituellement présent pour lui permettre de s’arrimer à l’ISS.

Cette capsule sera similaire à celles qui sont utilisées par la NASA pour envoyer ses astronautes vers la Station spatiale internationale conformément au contrat de programme d’équipage commercial qu’ils ont signé avec la société aérospatiale d’Elon Musk.

Baptisé Inspiration4, ce voyage dans l’espace est financé par Jared Issacson, entrepreneur de 38 ans et fondateur de Shift4 Payments. SpaceX n’a ​​pas révélé ce que cela lui a coûté, mais le prix s’élève à des dizaines de millions de dollars. La capsule peut transporter quatre personnes et il emmène avec lui deux heureux gagnants et un travailleur de la santé qui a survécu au cancer des os.

La mission fait également l’objet d’un docu-série — Compte à rebours : mission Inspiration4 dans l’espace – qui a été publié sur Netflix. Il suit le parcours des quatre membres alors qu’ils se préparent pour la mission. Jusqu’à présent, seuls quatre épisodes ont été publiés, le reste des épisodes devant être publié après le lancement et le retour de l’équipage chez lui.

Hayley Arceneaux est une assistante médicale de 29 ans qui travaille à St Jude, le même hôpital où elle a été soignée. Elle sera la plus jeune Américaine à être mise en orbite et la première personne à porter une prothèse, sur une partie de son fémur.

Elle a été le premier membre à être annoncé qui ferait partie de cette mission. Les deux autres touristes ont été sélectionnés à partir d’un système de loterie en ligne, où les gens ont été encouragés à faire un don à l’hôpital.

Bien que la mission affirme que le tourisme spatial est là pour rester, elle a également deux autres objectifs : collecter 200 millions de dollars pour St Jude et étudier le corps humain dans l’espace.

Chris Sembroski est un ancien employé de l’US Air Force, âgé de 42 ans. Il avait fait un don et s’était inscrit à la loterie mais n’avait pas été choisi – son ami l’était. Cependant, son ami a refusé de prendre l’avion pour des raisons personnelles et a offert la place à Sembroski, qui travaillait comme conseiller du camp spatial à l’université et s’est porté volontaire pour des groupes de défense de l’espace.

« Le simple fait de découvrir que je vais dans l’espace a été un événement incroyable, étrange et surréaliste », a-t-il déclaré à l’AFP.

Sian Proctor, professeur de géologie de 51 ans, a failli être sélectionnée pour devenir astronaute de la NASA en 2009. Elle ne sera que la quatrième femme afro-américaine à aller dans l’espace. Elle a battu 200 entreprises et a décroché le siège réservé à un client de la société d’Isaacman. Un jury indépendant a choisi son site Web d’art spatial baptisé Space2inspire.

« C’était comme quand Harry Potter a découvert qu’il était un sorcier, un peu de choc et de crainte », a déclaré Proctor à l’Associated Press. « C’est comme, ‘Je suis le gagnant ?’ »

Comment le regarder en direct

La mission va être lancée demain 16 septembre à 5h32 IST (15 septembre, 20h02 HAE) à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX et du vaisseau spatial Dragon. Le lancement aura lieu depuis le complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Le vaisseau spatial les emmènera à une altitude de 575 kilomètres, ce qui est plus élevé que l’ISS. Environ trois jours plus tard, l’équipage reviendra sur Terre en pataugeant au large des côtes de Floride, leur descente ralentie par d’énormes parachutes.

Pour regarder le lancement en ligne, vous pouvez vous connecter à l’un des réseaux sociaux de SpaceX où ils diffuseront le lancement en direct. Vous pouvez également le regarder en direct, ici.

