SpaceX lancera lundi ses premiers satellites Starlink de 2021. Voici comment regarder.

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX lancera son premier lot de Satellites Starlink en 2021 le lundi 18 janvier pour étendre la mégaconstellation croissante de l’entreprise et vous pouvez regarder l’action en direct en ligne.

La société basée à Hawthorne, en Californie, loft 60 satellites Internet Starlink sur son cheval de bataille Fusée Falcon 9 de l’historique Pad 39A de la NASA ici au Kennedy Space Center en Floride à 8h45 HAE (14h22 GMT).

Vous pouvez regardez le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, à partir d’environ 15 minutes avant le décollage. Vous pouvez aussi regardez le lancement directement via SpaceX .

SpaceX a déjà un lancement à son actif cette année et cherche à accélérer le rythme. 2020 a été une année record pour la société de vols spatiaux privée, qui comprenait deux missions différentes d’astronautes vers la Station spatiale internationale – la première pour une société commerciale.

C’était aussi l’année de lancement la plus chargée de la société à ce jour, avec un record de 26 vols, battant le record précédent de 18 établi en 2018. Cette année, SpaceX a des ambitions encore plus grandes, car la société prévoit de lancer 40 fusées entre ses sites de lancement en Californie et en Floride. .

Après le décollage lundi, le premier étage du Falcon 9 devrait atterrir sur le drone de SpaceX, « Just Read the Instructions », dans l’océan Atlantique. (Le principal drone de SpaceX, « Bien sûr, je t’aime toujours », est en cours de maintenance avant de revenir en service après une année bien remplie.) En cas de succès, l’atterrissage marquera la 72e récupération d’un propulseur de premier étage pour la fusée californienne fabricant.

La fusée présentée dans ce lancement sera un autre accélérateur record. Connu sous le nom de B1051, ce propulseur éprouvé en vol embarquera pour son huitième vol – le premier de la flotte de SpaceX à le faire. Cela marquera également l’un des délais les plus courts de SpaceX entre les vols, car ce dernier a volé il y a un peu plus d’un mois.

À ce jour, le B1051 a transporté un assortiment de charges utiles, y compris un vaisseau spatial Crew Dragon non équipé à la Station spatiale internationale dans le cadre d’un test en vol en 2019, suivi d’un trio de satellites d’observation de la Terre pour le Canada ainsi que de quatre missions Starlink différentes. Plus récemment, il transportait un 15,432 livres. (7000 kilogrammes) satellite en orbite pour Sirius XM , qui diffusera le contenu aux abonnés Sirius aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes.

SpaceX a créé son programme Internet Starlink pour connecter les utilisateurs du monde entier et fournir un service Internet fiable et abordable, principalement dans les zones reculées et rurales. En utilisant un petit terminal (pas plus grand qu’un ordinateur portable), les utilisateurs au sol pourront se connecter au réseau en constante expansion. Fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk a déclaré que la société devait lancer entre 500 et 800 satellites pour commencer à déployer le service.

À ce jour, SpaceX a mis en orbite plus de 1 000 satellites de diffusion Internet, dans le but de remplir sa constellation initiale prévue de 1 440 engins spatiaux. SpaceX a déjà commencé les tests bêta de son service Internet spatial, et la phase de test initiale a montré que le service est fiable.

La phase se déroule si bien que SpaceX a même commencé à proposer aux utilisateurs britanniques de les aider dans les tests bêta. La société a reçu une licence pour commencer à opérer au Royaume-Uni l’année dernière, grâce au régulateur des télécommunications local Ofcom.

Jalons de vol

Le lancement de lundi marque le 102e vol au total pour la bête de somme de la fusée Falcon 9 à deux étages de SpaceX, ainsi que le 51e reflux d’une fusée Falcon 9 depuis que la société a commencé à récupérer des boosters en 2015.

Au cours des cinq dernières années, la société a perfectionné ses efforts de récupération, tout en continuant de prouver la fiabilité du Falcon 9. Voler avec des boosters précédemment pilotés est maintenant devenu courant pour SpaceX et a permis à l’entreprise de lancer ses fusées à un rythme record.

À ce jour, SpaceX a réussi à décrocher ses boosters de premier étage 71 fois. Maintenant que la société dispose de deux plates-formes d’atterrissage de drones pleinement opérationnelles – «Bien sûr, je t’aime toujours» et «Lisez simplement les instructions» – en Floride, elle est capable de lancer (et d’atterrir) plus de fusées. Le nouveau drone sur le bloc, « Just Read the Instructions », est déjà dans la zone de récupération en attendant son tour pour attraper B1051 quand il revient sur Terre lundi.

Carénages tombants

SpaceX devrait poursuivre sa tradition de récupération du carénage de charge utile du Falcon 9, ou cône de nez, sur ce vol. La société possède deux bateaux équipés de filets – appelés GO Ms. Tree et GO Ms. Chief – qu’il utilise pour accrocher les carénages comme ils retombent sur Terre en deux morceaux.

Chaque élément du matériel en forme de coquille, qui coûte environ 6 millions de dollars combinés, est équipé d’un logiciel qui le dirige vers la zone de récupération, et d’un système de parachute qui leur permet d’atterrir doucement dans l’océan ou le filet tendu de GO Mme Tree et GO Mme Chief.

Les bateaux sont également capables de ramasser les carénages hors de l’eau car la capture en vol est délicate et dépend de plusieurs facteurs, comme la météo et les vents. En général, l’équipe décide si elle attrapera ou remportera le jour du lancement. Et ces efforts de récupération ont lieu environ 45 minutes après le décollage.

Actuellement, la météo est à 70% pour l’opportunité de lancement lundi, les seules préoccupations météorologiques étant le potentiel de cumulus au-dessus du site de lancement. Il y a une heure de lancement de sauvegarde le mardi si nécessaire. La météo de lancement ce jour-là est encore meilleure, avec 90% de chances de conditions de lancement favorables.

Si tout se passe comme prévu, cela pourrait marquer le premier des deux lancements de SpaceX en Floride cette semaine. La société basée à Hawthorne, en Californie, prévoit de lancer une mission de covoiturage jeudi 21 janvier. Et pourrait terminer le mois avec une autre mission Starlink.

