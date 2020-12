SpaceX lance un cargo Dragon amélioré vers la station spatiale, Aces Rocket Landing

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX a lancé avec succès une nouvelle mission de ravitaillement Dragon aujourd’hui (6 décembre), en envoyant un cargo amélioré à la Station spatiale internationale pour la NASA.

Un en deux étapes Fusée Falcon 9 décollé du Pad 39A aujourd’hui au Kennedy Space Center de la NASA à 11 h 17 HAE (16 h 17 GMT), marquant la 21e mission cargo de la société pour la NASA et son 24e lancement de l’année. C’était également un 100e lancement réussi d’un Falcon 9 sur 101 missions pour SpaceX.

Environ 9 minutes plus tard, le premier étage du booster est revenu sur Terre, atterrissant sur l’un des drones de SpaceX dans l’océan Atlantique dans un atterrissage en douceur. L’énorme navire, appelé «Bien sûr que je t’aime toujours», est l’un des deux navires de récupération de la flotte de la compagnie qui attrapent les propulseurs en chute et les ramènent au port pour une réutilisation ultérieure.

Les prévisions météorologiques pour la tentative de lancement de ce week-end étaient incertaines, car les responsables météorologiques de la 45e Escadre spatiale ont prédit un 50% de chances de conditions favorables au décollage le samedi. Le temps dans la zone de récupération s’est avéré trop rude, alors SpaceX a décidé de se retirer de sa tentative de lancement prévue le 5 décembre (en cas de succès, cela aurait marqué la troisième année consécutive que la société a lancé une mission de réapprovisionnement à ce sujet. jour comme CRS-16 lancé en 2018 et CRS-19 en 2019.) Cependant, Mère Nature n’a pas coopéré.

Mais 24 heures plus tard, dimanche matin, la météo sur le site de lancement et la zone de récupération était bien meilleure. La fusée a pu décoller et déposer avec succès la capsule de cargaison Dragon en orbite.

Ce n’était rien d’autre que des cieux bleus ici alors que la fusée sautait du tapis à l’heure. Le grondement des moteurs a balayé les spectateurs alors que la fusée se dirigeait vers l’orbite.

Le booster de premier étage présenté dans le vol d’aujourd’hui, connu sous le nom de B1058, a maintenant été lancé et atterri quatre fois, marquant le premier booster que la NASA a utilisé avec plus d’un vol à son actif. Ce grand voyageur a déjà lancé SpaceX’s Mission Démo-2 , qui a envoyé deux astronautes de la NASA à la station spatiale l’été dernier, ainsi qu’un satellite de communication pour l’armée sud-coréenne et un lot de la société Satellites Starlink .

L’atterrissage d’aujourd’hui a marqué la 68e récupération d’un premier étage Falcon depuis SpaceX récupéré son premier booster en 2015 .

Noël pour l’équipage

L’engin cargo pèse 6400 livres. (2 903 kilogrammes) de fournitures et de recherches scientifiques. Le matériel de recherche soutiendra une variété d’expériences dans les sciences de la vie, la médecine régénérative et de nombreux autres domaines. Il peut également y avoir des friandises de Noël cachées à l’intérieur pour l’équipage en orbite.

« L’équipage va mettre en orbite une sorte de nourriture de Noël », a déclaré Kenny Todd, directeur adjoint du programme de la NASA pour la Station spatiale internationale (ISS) lors d’une conférence de presse préalable au lancement le 4 décembre. « Je ne pense pas que ce sera le cas. soyez une surprise pour eux, mais rien de plus que ça… Je n’aime pas sortir devant le Père Noël. «

«Voyons ce qui se passe quand ils ouvrent la trappe», a-t-il ajouté, notant qu’il était optimiste sur le fait qu’il pourrait y avoir plus que de la nourriture de vacances pour l’équipage à l’intérieur du Dragon.

Pour un astronaute à bord, Noël peut arriver tôt sous la forme d’une multitude de nouvelles recherches de recherche qui sont nichées à l’intérieur du Dragon. L’astronaute de la NASA Kate Rubins n’est pas seulement une voleuse spatiale à deux temps, mais aussi une scientifique de classe mondiale. Lors de son premier vol spatial en 2016, elle a effectué le premier séquençage ADN en orbite.

«Ce dragon en particulier va apporter environ 4 400 livres (2 000 kg) de recherche avec lui. Ce qui, si vous connaissez Kate Rubins, est le cadeau de Noël ultime pour Kate», a déclaré Todd. «Je pense que le seul défi que nous allons avoir est probablement d’essayer de l’amener à laisser tout le monde jouer avec les nouveaux jouets, quand ils seront sur orbite, nous verrons, nous verrons comment cela se passe.

« Elle a été comme des gangbusters pour nous », a déclaré Kurto Costello, scientifique en chef de la NASA pour le programme de la Station spatiale internationale à 45secondes.fr.

« C’est génial d’avoir [her] type de fond, en particulier pour ces missions SpaceX où nous nous concentrons sur la recherche biologique », a-t-il déclaré.[Astronauts] sont nos yeux et nos oreilles sur ces enquêtes au fur et à mesure qu’elles se produisent. C’est un grand avantage pour nous, et ils sont également très enthousiasmés par la science. «

En relation: La fusée SpaceX est lancée pour une 7e fois record, des clous atterrissant en mer

Dragons, dragons, partout

Dragon arrivera à la station et accostera au port orienté vers l’espace du module Harmony un peu plus de 24 heures après son lancement. Une fois qu’il aura atteint la station spatiale, deux véhicules Dragon seront attachés au laboratoire pour la première fois. L’autre est le Crew Dragon « Resilience », qui a été lancé le 15 novembre avec un équipage de quatre astronautes .

« C’est la première fois que nous aurons deux dragons à bord [the station] – Nous avons le Crew Dragon et nous aurons bientôt un Cargo Dragon, « dit Todd. » Donc, il y aura des Dragons partout où vous regardez. Ce sera très amusant. «

La version améliorée de cargo Dragon présente les avantages de sa précédente itération. Conçu pour contenir environ 20% de chargement en plus, il est plus gros à l’intérieur que son prédécesseur. Selon Costello, la nouvelle itération contient deux fois plus de casiers motorisés que l’ancien Dragon, ce qui signifie une capacité de chargement et de charge utile plus critique pour les sciences de la vie.

L’engin peut même stocker des charges utiles alimentées en orbite et peut rester en station deux fois plus longtemps que les dragons cargo précédents. Une autre mise à niveau clé est que les cargos vont maintenant éclabousser dans l’océan Atlantique (par rapport aux éclaboussures du Pacifique des vols précédents), offrant un retour plus rapide sur la science.

Pour les chercheurs, cela signifie qu’ils peuvent récupérer leurs échantillons et données plus rapidement – en aussi peu que 4 à 9 heures après l’éclaboussure – et pour SpaceX, cela signifie que les équipages peuvent récupérer le véhicule plus rapidement et commencer à effectuer des inspections et des opérations de maintenance avant le prochain vol du Dragon. . De plus, chaque nouveau vaisseau spatial cargo Dragon est certifié pour voler cinq fois, contre trois fois que son prédécesseur pourrait voler.

« Je suis un grand fan [of the faster return time]», A déclaré à 45secondes.fr Bill McLamb, scientifique en chef de la société Space Tango, basée au Kentucky.

« Pour les expériences, comme celles impliquant des systèmes vivants, ils se remettent assez rapidement des effets des vols spatiaux à leur retour sur Terre, nous voulons donc qu’ils reviennent le plus tôt possible pour les traiter immédiatement », a-t-il déclaré. « Cela facilite cela. »

Le Dragon 2 mis à niveau va nous permettre de disposer de nouvelles capacités pour la science, mais selon Costello, c’est aussi un moyen de vraiment tester le programme commercial et les capacités de la NASA. « Avoir deux Dragons sur la station va vraiment tester le programme, pour nous assurer que nous avons vraiment pensé à tous les processus. »

Ces processus comprendront la façon de garer deux dragons sur la station, car les deux versions du vaisseau spatial seront désormais accostées de manière autonome à l’avant-poste orbital. (La variante de cargaison précédente s’est amarrée à la station spatiale à l’aide du bras robotique de l’avant-poste.)

«C’est aussi une excellente occasion de maintenir la science en mouvement et de garder les gens engagés», a déclaré Costello à 45secondes.fr. « Avoir ces programmes commerciaux a non seulement augmenté la quantité de science que nous pouvons faire, mais aussi le nombre de membres d’équipage sur la station. »

Les équipages typiques d’astronautes vont de trois à six, mais avec le programme d’équipage commercial, la NASA peut désormais avoir un 4e membre d’équipage sur la station, ce qui double la quantité de science que les astronautes sont capables de faire en une semaine.

« Nous sommes passés de 35 heures de science par semaine à 68 », a déclaré Costello. « [Right now] avoir un cinquième membre d’équipage à bord est la cerise sur le gâteau. «

Ferry Falcon

Un propulseur de fusée SpaceX Falcon 9 est vu après un atterrissage réussi sur le drone bien sûr que je t’aime toujours dans l’océan Atlantique après le lancement de la mission de réapprovisionnement CRS-21 de la NASA à la Station spatiale internationale le 6 décembre 2020. (Crédit d’image: NASA TV)

Ce vol est le 101e vol global du cheval de bataille Falcon 9 de SpaceX, comprenant 100 missions réussies et un échec de lancement en 2015. Grâce à un ensemble de met à niveau le lanceur reçu en 2018 , le fabricant de fusées basé en Californie a vraiment prouvé la valeur de sa flotte de boosters vétérans.

Sur les 24 lancements de SpaceX en 2020, la grande majorité a décollé sur des fusées précédemment lancées. Le booster utilisé dans cette mission, connu sous le nom de B1058, a été lancé pour la première fois le 30 mai dans le cadre d’une autre mission historique pour la NASA: le vol avec équipage Demo-2, première mission astronaute de SpaceX, pour la NASA. Il est orné du logo emblématique du ver de la NASA.

Six mois plus tard, la même fusée transportait un nouveau vaisseau spatial Dragon, cette fois plein de marchandises. Lorsque SpaceX a été sélectionné pour la première fois pour envoyer des équipages et des fournitures à la NASA, l’agence a demandé à SpaceX d’utiliser un tout nouvel équipement pour chaque lancement, mais alors que la société intensifiait ses efforts de réutilisation, la NASA et même l’armée en ont pris note. Les deux ont depuis donné le feu vert pour que SpaceX utilise du matériel éprouvé en vol.

La prochaine mission GPS III de l’US Space Force, qui doit être lancée l’année prochaine, sera la première mission à voler sur un booster d’occasion. Alors que la NASA a permis à SpaceX d’effectuer ses missions sur du matériel remis à neuf, c’est la première fois que l’agence lance une mission sur une fusée avec plus d’un vol à son actif. Un bon signe pour les efforts de l’entreprise.

2020 a été une année record pour SpaceX. Son record de 24 missions lancées jusqu’à présent cette année comprend deux missions astronautes différentes à la Station spatiale internationale au cours des six derniers mois, les tout premiers vols en équipage privé vers le laboratoire en orbite.

SpaceX ne ralentit pas encore. La société a encore quelques missions dans sa manche cette année, notamment le lancement d’un satellite de communication pour Sirius XM, qui devrait être lancé au plus tôt le jeudi 10 décembre.

La société prévoit également un autre test de saut de sa gigantesque fusée Mars, appelée Starship . Le dernier prototype, connu sous le nom de SN8 , se prépare à prendre son envol au Texas cette semaine. Plus tôt cette année, la société a prouvé que l’un de ses moteurs Raptor de nouvelle génération pouvait faire voler un spray géant, cette dernière version ressemblera davantage à la fusée qui pourrait transporter de futurs équipages sur Mars .

Propulsé par trois moteurs Raptor, le SN8 pourrait sauter dans les airs jusqu’à 12 m (41 000 pieds) dès aujourd’hui (6 décembre), quelques heures seulement après avoir envoyé un Dragon à la station spatiale.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.