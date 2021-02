SpaceX lance le prototype du vaisseau SN10 pour la première fois pour se préparer au vol d’essai

Le dernier prototype de vaisseau spatial de SpaceX vient de rugir.

Le véhicule Starship SN10 (« Serial No. 10 ») a effectué son premier test « d’incendie statique » mardi 23 février, allumant ses trois moteurs Raptor pendant quelques secondes à 18 h 03 HNE (23 h 03 GMT) chez SpaceX. Site du sud du Texas, près du village de Boca Chica sur la côte du golfe.

Les incendies statiques, dans lesquels les moteurs s’allument brièvement tandis qu’une fusée reste ancrée au sol, sont une vérification avant le vol courante pour SpaceX. Si tout s’est bien passé avec le test d’aujourd’hui, SN10 reste sur la bonne voie pour un lancement prochain – peut-être dès jeudi (25 février) – lors d’un vol de démonstration de 10 kilomètres de haut dans le ciel du sud du Texas.

Ce sera le troisième test à haute altitude pour un véhicule Starship, après des escapades similaires en décembre 2020 et le 2 février de cette année par les deux prédécesseurs immédiats de SN10, SN8 et SN9. Ces deux vols se sont bien déroulés jusqu’à la toute fin; SN8 et SN9 ont claqué violemment sur leurs plates-formes d’atterrissage, explosant en boules de feu dramatiques.

Ces vols sont un élément crucial de la voie de développement de Starship, que SpaceX considère comme le véhicule qui rendra la colonisation de Mars économiquement réalisable. Le système Starship sera composé de deux parties entièrement réutilisables: un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et une énorme fusée connue sous le nom de Super Heavy.

Le vaisseau final aura six Raptors, et Super Heavy arborera environ 30 des moteurs, a déclaré le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk. Le vaisseau sera assez puissant pour se lancer au large de la Lune et de Mars, mais le vaisseau spatial aura besoin de Super Heavy pour quitter la Terre.

Nous verrons probablement beaucoup plus de vols d’essai de Starship au cours des semaines et des mois à venir, quel que soit le lancement de SN10. Musk a récemment déclaré que SpaceX avait pour objectif de lancer un prototype en orbite terrestre cette année, et il envisage que Starship transporte régulièrement des personnes d’ici 2023.

