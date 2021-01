SpaceX lance avec succès le plus grand lot de satellites de l’histoire: 143 satellites à bord de la mission Transporter-1

D’un enregistrement à l’autre. Si la semaine dernière, SpaceX a battu son propre record de réutilisation de pièces de fusée, il le fait maintenant avec le plus grand lancement de satellite de l’histoire. La première mission du programme de covoiturage de SpaceX pour les satellites a levé 143 satellites en un seul lot.





Au cours des dernières heures SpaceX a lancé avec succès un lot de 143 satellites de Floride à bord de leur fusée Falcon 9. Des dizaines de satellites de tailles et de formes différentes ont décollé dans le but d’atteindre l’orbite de la Terre. Les satellites et microsatellites ont été portés sur une orbite polaire à environ 520 kilomètres de haut.

Avec cette version, ils sont trois que SpaceX a réussi cette année, pratiquement un par semaine en ce moment. Avec le précédent, la société a essentiellement placé des satellites Starlink pour sa méga-constellation qui dépasse actuellement les 1000 satellites autour de la Terre.

Les satellites de la mission Transporter-1 de SpaceX.

Parmi les 143, un total de 48 satellites d’imagerie satellite de Planet, 17 de communication Kepler, 30 d’Exolaunch ou plusieurs capsules de cendres commémoratives celestis sont à noter. SpaceX a également profité de l’occasion pour placer 10 de ses satellites Starlink. Avec 143 satellites, un nouveau record a été établi pour le nombre de satellites envoyés en un seul lancement. Le précédent record était l’Inde avec 104 satellites lancé en 2017.

SmallSat Rideshare, l’Uber pour les satellites

Un autre aspect intéressant de ce lancement n’est pas la quantité mais la raison du lancement lui-même. Transporter-1 est la première mission de SpaceX dans le cadre de son programme SmallSat Rideshare. SmallSat Rideshare est exactement ce que son nom suggère, un programme de covoiturage pour petits satellites. L’Uber pour les satellites.

Annoncé en 2019, l’idée de SpaceX avec ce programme est permettre à plus d’entités de placer leurs satellites dans l’espace en partageant les coûts de lancement avec d’autres. De cette façon, les entreprises peuvent connecter leurs petits satellites à ceux des autres sans avoir à acheter la totalité du voyage et avec les coûts millionnaires que cela implique.

Ce pari de SpaceX est quelque peu différent de ce que les autres concurrents du secteur privé cherchent à faire. Rocket Lab, par exemple, utilise des fusées beaucoup plus petites pour réduire les coûts, mais n’envoie pas autant de satellites dans l’espace à chaque lancement. D’autre part, nous avons Virgin Orbit qui, comme nous l’avons vu récemment, son objectif est d’utiliser des avions pour réduire les coûts de lancement.

Via | BBC