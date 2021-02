SpaceX lance 60 satellites Starlink sur une fusée d’occasion et un atterrissage de clous record

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX a lancé 60 autres satellites Internet Starlink en orbite ce matin (4 février) dans le cadre d’une mission qui a marqué une étape importante de la réutilisation des booster pour l’entreprise.

Un en deux étapes Fusée Falcon 9 surmonté des 60 engins spatiaux à large bande décollés du Space Launch Complex 40 ici à la station spatiale de Cap Canaveral aujourd’hui à 1h19 HNE (06h19 GMT).

Environ neuf minutes plus tard, le premier étage de la fusée est revenu sur Terre, atterrissant en douceur sur l’un des drones de SpaceX dans l’océan Atlantique. Le vaisseau massif, « Bien sûr que je t’aime toujours », est l’un des deux vaisseaux SpaceX qui attrapent les boosters qui tombent et les ramènent au port.

C’était le cinquième lancement de cette première étape du Falcon 9, qui a volé pour la dernière fois il y a 27 jours à peine – le délai le plus rapide entre les missions pour n’importe quel booster SpaceX. Le lancement d’aujourd’hui était également le premier de deux décollages presque consécutifs de Starlink; 60 autres satellites devraient prendre leur envol vendredi matin (5 février) sur un autre Falcon 9.

Le lancement d’aujourd’hui, baptisé Starlink 18, a dépassé ce prochain vol, connu sous le nom de Starlink 17. Starlink 17 devait décoller le lundi (1er février), mais a été retardé en raison du mauvais temps dans la zone de récupération et de la nécessité de pré – contrôles en vol.

Pendant un certain temps, il a semblé que Starlink 17 volerait également ce matin. The Eastern Range, qui supervise tous les lancements depuis la côte est des États-Unis, a obtenu l’homologation SpaceX pour lancer Starlink 17 aujourd’hui depuis le centre spatial Kennedy de la NASA, à côté de la station spatiale de Cap Canaveral, moins de cinq heures après le vol de Starlink 18.

Si cela s’était produit, cela aurait été la première fois depuis 1966 que deux missions orbitales avaient été lancées depuis le Range Est le même jour, ont déclaré des responsables de la 45e Escadre spatiale. via Twitter hier (3 février). Le 11 novembre 1966, une fusée Gemini et un Atlas Agena ont été lancés à seulement 99 minutes d’intervalle.

Ce court délai entre les lancements de Falcon 9 peut se produire parce que SpaceX opère à partir de deux plates-formes de lancement différentes ici en Floride et aussi parce que la Force spatiale a rationalisé les procédures de lancement. Une telle rationalisation est possible en partie parce que toutes les fusées Falcon 9 sont équipées d’un système de terminaison de vol automatique (FTS), ce qui réduit la quantité de personnel nécessaire sur la console pour tout lancement.

Le FTS est un dispositif de sécurité qui détruira une fusée de manière contrôlée en cas de problème pendant le vol. Falcon 9 est actuellement la seule fusée américaine à embarquer un FTS automatisé – ce qui signifie que l’ordinateur de bord de la fusée peut détecter s’il y a quelque chose qui ne va pas et, si tel est le cas, arrêter les moteurs de la fusée avant le décollage ou détruire le véhicule en vol.

D’autres fusées dépendent des humains pour faire cet appel, mais comme une exigence fixée par l’aile spatiale, tous les futurs lanceurs (New Glenn de Blue Origin et Vulcan Centaur de United Launch Alliance, par exemple) auront également cette fonctionnalité clé.

Doublez les lancements

Avec le lancement réussi d’aujourd’hui, SpaceX a maintenant déposé plus de 1000 satellites Starlink en orbite. Et il y a d’autres lancements à venir; La constellation initiale Starlink de SpaceX sera composée de 1440 satellites, et il pourrait éventuellement y avoir des dizaines de milliers d’engins spatiaux dans le réseau.

Starlink 17, l’autre partie du programme double, devait initialement décoller lundi (1er février). Il a été initialement poussé 24 heures pour permettre de meilleures conditions météorologiques dans la zone de récupération, puis retardé plusieurs fois, ce qui l’a amené à changer de place avec Starlink 18. SpaceX dépend fortement de sa flotte de fusées réutilisées, la société veut donc s’assurer ses efforts de rétablissement sont couronnés de succès.

Starlink 17 marquera la deuxième fois que l’un des premiers étages du Falcon 9 de la société volera huit fois. Le booster, connu sous la désignation B1049, a lancé un satellite de communication Telstar en septembre 2018, a lancé un satellite Iridium NEXT en janvier 2019, puis a effectué cinq missions Starlink différentes.

Un lancement record

La première étape du Falcon 9 pour Starlink 18, booster B1060, a établi aujourd’hui un nouveau record du temps de rotation le plus rapide entre les vols: le B1060 vient de transporter le satellite Turksat 5A dans l’espace pour la Turquie le 7 janvier. Avant cela, il avait lancé un GPS III. satellite pour l’US Space Force et a également lancé deux autres lots Starlink.

Le lancement d’aujourd’hui était le quatrième de 2021 pour SpaceX et la 17e mission globale Starlink. C’était aussi le 107e vol au total pour le cheval de bataille Falcon 9, ainsi que le 73e atterrissage réussi de la fusée pour la compagnie.

SpaceX a effectué 26 missions record en 2020, dont 22 sur des fusées rénovées.

L’itération actuelle du Falcon 9, qui est entrée en service en 2018, offre la possibilité de voler plusieurs fois avec peu de rénovations entre les deux. C’est grâce à une série de mises à niveau – y compris un système de protection thermique plus robuste, des ailettes de grille en titane et un inter-étage plus durable – qui facilitent la réutilisation.

En tant que tel, SpaceX s’est fortement appuyé sur sa flotte de fusées vétérans, ayant désormais redistribué un total de 53 boosters de premier étage depuis que le premier a atterri sur la terre ferme à Cap Canaveral en décembre 2015.

SpaceX a ses deux plates-formes d’atterrissage de drones – «Bien sûr, je t’aime toujours» et «Lisez simplement les instructions» – en Floride, ce qui lui permet de lancer (et d’atterrir) plus de fusées. Les deux navires massifs sont stationnés dans leurs zones de récupération respectives, en attente d’action.

« Bien sûr, je t’aime toujours » a été récemment rénové après une année 2020 chargée. Il a fait son travail de capture de fusée aujourd’hui, et « Just Read the Instructions » sera mis en action vendredi.

Carénages tombants

SpaceX dispose également de deux bateaux rapides équipés de filets conçus pour récupérer les carénages de charge utile qui tombent, les cônes de protection qui entourent les satellites lors du lancement. Ces deux bateaux – GO Mme Tree et GO Mme Chief – ont été déployés pour l’action. Ils traînaient dans le port de Morehead City, en Caroline du Nord, jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent et que SpaceX puisse lancer la mission Starlink 18.

Pendant la majeure partie de la semaine, la mer dans la zone de récupération était trop agitée pour les bateaux, mais cela s’est éclairci aujourd’hui et l’entreprise a pu récupérer tout son matériel en toute sécurité.

GO Mme Tree et GO Mme Chief vont probablement ramasser les deux carénages – les carénages SpaceX reviennent sur Terre en deux moitiés – hors de l’océan pour une future réutilisation. Les deux moitiés de carénage de cette mission ont déjà été utilisées.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.