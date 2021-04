SpaceX lance 4 astronautes sur la station spatiale et cloue un atterrissage de fusée

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX vient de lancer sa troisième mission d’astronaute en moins d’un an.

Une fusée Falcon 9 légèrement suintante surmontée d’un Capsule du dragon d’équipage a pris son envol au-dessus du centre spatial Kennedy de la NASA ici à 5 h 49 HAE (9 h 49 GMT) aujourd’hui (23 avril), éclairant le ciel d’avant l’aube alors qu’il décollait de l’historique Pad 39A.

Le lancement a lancé la mission Crew-2 de SpaceX, qui transportera quatre astronautes – Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA, l’astronaute français Thomas Pesquet et le voleur spatial japonais Akihiko Hoshide – sur un vol de 24 heures à destination du Station spatiale internationale (ISS).

Une fusée SpaceX Falcon 9 transportant quatre astronautes Crew-2 décolle du Pad 39A de la NASA à la station spatiale Kennedy à Cap Canaveral en Floride le 23 avril 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

Le compte à rebours du lancement s’est déroulé sans heurts, les équipes de fermeture effectuant les vérifications des fuites et des communications avant la date prévue. L’équipage était détendu et a même apprécié un jeu rapide qui ressemblait à de la pierre, du papier, des ciseaux (mais était en fait un jeu que Thomas jouait enfant et partageait avec ses coéquipiers) en attendant que les contrôles de fuite soient terminés.

«Notre équipage fait voler des astronautes de la NASA, de l’ESA et de la JAXA, ce qui ne s’est pas produit depuis plus de 20 ans», a déclaré Kimbrough aux contrôleurs de vol de SpaceX juste avant le lancement en remerciant les équipes de la NASA et de SpaceX. « Hors de la Terre, pour la Terre, Endeavour est prêt à partir. »

Le lancement de Crew-2 en était un pour les livres d’histoire. Il a marqué plusieurs premières, y compris la première fois que des gens ont volé sur un Crew Dragon d’occasion et avec un premier étage Falcon 9 d’occasion, et la première fois que deux astronautes internationaux différents ont monté dans la capsule.

Le véhicule Crew Dragon qui a été lancé ce matin, connu sous le nom d’Endeavour, a également décollé en mai 2020, transportant les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à l’ISS sur le Vol d’essai Demo-2 , La toute première mission avec équipage de SpaceX. Dans une belle symétrie supplémentaire, Behnken est le mari de McArthur.

«Heureux d’être de retour dans l’espace pour nous tous», a déclaré Kimbrough aux contrôleurs de vol SpaceX après avoir atteint l’orbite.

Le succès de Demo-2 a contribué à inaugurer une nouvelle ère dans le domaine des vols spatiaux, dirigée par des sociétés commerciales.

La montée en puissance des taxis astronautes privés

En juillet 2011, la navette spatiale Atlantis a atterri pour la dernière fois, mettant fin à la riche carrière de la flotte de la NASA. navettes spatiales . Les orbiteurs ailés ont été les bêtes de somme de la NASA pour les vols spatiaux humains pendant 30 ans et ont aidé à construire l’ISS, qui a célébré son 20e anniversaire de l’occupation humaine continue l’année dernière.

Mais les jours de la navette étaient limités. Juste avant sa retraite, la NASA a décidé qu’elle souhaitait céder le règne de l’orbite terrestre basse à l’industrie privée et a confié à deux sociétés le transport des astronautes de l’agence vers et depuis l’espace.

Ces sociétés, SpaceX et Boeing, ont travaillé à la construction de nouveaux engins spatiaux capables de transporter des astronautes en toute sécurité dans le cadre du programme d’équipage commercial de la NASA, qui a eu 10 ans cette année. SpaceX a construit Crew Dragon, une variante avancée de sa capsule cargo robotique Dragon, et Boeing développe une capsule appelée CST-100 Starliner .

Depuis la retraite de la navette, tous les astronautes à destination de l’ISS avaient fait du stop sur un russe Vaisseau spatial Soyouz – jusqu’à ce que Demo-2 intègre les véhicules privés. À la suite de cette mission de test réussie de deux mois, la NASA a certifié Crew Dragon pour transporter régulièrement des astronautes vers et depuis la station spatiale. La première mission opérationnelle Crew Dragon, Équipage-1 , a transporté quatre astronautes vers l’ISS en novembre dernier.

La NASA a récemment poussé cette certification encore plus loin, en approuvant les lancements en équipage qui utilisent les premiers étages du Falcon 9 préflown et les capsules Crew Dragon préflown. Et nous avons vu les effets de cette décision aujourd’hui: Endeavour a volé sur Demo-2, et cette première étape du Falcon 9 a également lancé Crew-1.

Les quatre astronautes Crew-2 du Crew Dragon Endeavour de SpaceX sont vus à bord de leur capsule juste avant le lancement. Il s’agit (de gauche à droite): Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne, les astronautes de la NASA Megan McArthur et Shane Kimbrough et Akihiko Hoshide de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale. (Crédit d’image: SpaceX)

SpaceX monte en puissance

Le premier programme de vols spatiaux habités de la NASA, Mercure , a lancé un total de six personnes dans l’espace dans les premières années de l’ère spatiale. Avec le décollage d’aujourd’hui, SpaceX a mis 10 personnes en orbite en moins de 12 mois.

« Voler sur des véhicules réutilisés, sur des véhicules ayant fait leurs preuves en vol, est essentiel pour une plus grande fiabilité des vols et pour réduire le coût d’accès à l’espace, ce qui nous aide en fin de compte à rendre la vie multiplanétaire », a déclaré le directeur principal de SpaceX, Benji Reed, lors d’un point de presse plus tôt. semaine.

SpaceX a récupéré son premier Booster Falcon 9 en décembre 2015. Cette première étape a livré un satellite de communication dans l’espace pour OrbComm avant de retourner sur Terre et de se poser sur la terre ferme sur l’aire d’atterrissage de SpaceX ici en Floride.

Quelques mois plus tard, l’entreprise récupère son premier booster sur une plateforme flottante en mer, connue sous le nom de drone. Actuellement, SpaceX a deux drones dans sa flotte, nommés « Bien sûr que je t’aime toujours » (OCISLY) et « Just Read the Instructions » (JRTI). (Atterrir sur un drone en mer est moins pratique qu’un atterrissage en terre ferme mais nécessite beaucoup moins de carburant.)

Le fait d’avoir deux drones à sa disposition a aidé SpaceX dans ses efforts de réutilisabilité. En 2020, la société a lancé un nombre record de 26 missions, dont seulement cinq sur de toutes nouvelles fusées. Les autres étaient sur des fusées Falcon 9 précédemment volées, et la plupart de ces récupérations ont eu lieu sur le pont d’un drone.

OCISLY était stationné dans l’océan Atlantique avant le décollage d’aujourd’hui, attendant patiemment que le propulseur se pose sur son pont. Environ neuf minutes après le lancement, le booster a atterri sur le pont massif du navire, marquant le 80e touché du Falcon 9 à ce jour.

Ce booster, surnommé B1061, a endommagé l’une de ses jambes d’atterrissage lorsqu’il a atterri après le lancement de Crew-1 et avait une inclinaison notable lors de son retour au port .

En tant que responsable adjointe de la certification de la NASA pour SpaceX, Carla Koch aide à diriger une équipe chargée de s’assurer que SpaceX a satisfait aux exigences fixées par la NASA pour s’assurer que le Crew Dragon et le Falcon 9 peuvent voler en toute sécurité avec les astronautes.

Koch a déclaré qu’il y avait du travail à faire sur le B1061, y compris le remplacement de la jambe d’atterrissage endommagée, avant le vol d’aujourd’hui pour s’assurer que le lanceur était prêt à piloter un autre équipage.

Son équipe a travaillé en étroite collaboration avec SpaceX pour qualifier à la fois Falcon 9 et Crew Dragon pour voler plusieurs fois. Lorsque la NASA et SpaceX se sont associés pour la première fois pour lancer des astronautes, l’agence a exigé que SpaceX utilise un tout nouveau Falcon et Dragon à chaque lancement. (La NASA a depuis donné le feu vert à SpaceX pour réutiliser les deux véhicules lors des lancements d’équipage.)

Les astronautes Crew-2 sortent avant le lancement le 23 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / Aubrey Gemignani)

« Lors de la revue de certification initiale, après la mission Demo-2, la NASA a certifié Falcon et Dragon pour un vol », a-t-elle déclaré à 45secondes.fr. « Les ingénieurs sont revenus et ont examiné les deux véhicules ainsi que la documentation de SpaceX et ont ensuite certifié les véhicules pour deux vols. »

« Tout ce qui va au-delà et SpaceX aura besoin d’une autre certification », a-t-elle ajouté.

Kock a également déclaré que l’équipe travaillait avec SpaceX pour éventuellement certifier le Dragon pour plus de vols, car le vaisseau spatial peut voler jusqu’à cinq fois avant d’être retiré.

SpaceX prévoit de réutiliser le B1061 lors de son prochain vol avec équipage, dont le lancement est prévu en septembre. Cette mission sera un peu différente, car elle transportera quatre citoyens privés dans l’espace, par opposition aux astronautes professionnels de la NASA.

La mission à venir, connue sous le nom de Inspiration4 , verra quatre astronautes citoyens monter à bord d’une capsule d’équipage Dragon différente et passer trois jours en orbite autour de la Terre. Le vol sera commandé par Jared Isaacman et est dirigé dans le cadre d’un effort de collecte de fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. Isaacman sera rejoint sur le vol par Haley Arceneaux, Sian Proctor et Chris Sembroski.

Un délai d’un jour

À l’approche du lancement d’aujourd’hui, la seule préoccupation était la météo. Des conditions météorologiques défavorables, notamment des vents violents le long de la trajectoire de vol, ont empêché Crew-2 de décoller à sa date de lancement initiale, jeudi 22 avril. Les équipes ont décidé de renoncer au lancement du Jour de la Terre et de retarder le vol de 24 heures dans l’espoir que le temps s’améliorerait (ce qui, bien sûr, a été le cas).

Les quatre astronautes de l’équipage 2 se sont rendus sur l’aire de trafic environ trois heures avant le lancement ce matin, à bord de Tesla Model X blancs ornés de l’ancien Logo « ver » de la NASA . À leur arrivée, ils ont pris un ascenseur jusqu’au bras d’accès de l’équipage, qui se trouve à environ 265 pieds (81 mètres) au-dessus de la rampe de lancement, puis sont montés dans la capsule.

Après une série de vérifications du système, ils ont ensuite armé le Crew Dragon’s abandonner le système , un élément crucial pour assurer leur sécurité en cas d’urgence de lancement. SpaceX a alors commencé à alimenter la fusée avec de l’oxygène liquide et du kérosène en surfusion 45 minutes avant le décollage.

Endeavour devrait accoster à la station spatiale samedi 24 avril à 5 ​​h 11 HAE (9 h 11 GMT). La capsule et ses quatre membres d’équipage resteront à l’avant-poste orbital pendant six mois.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.