SpaceX et Elon Musk contre Kuiper et Jeff Bezos: la guerre Internet par satellite s’intensifie avec des accusations mutuelles

« Il n’est pas utile pour les gens de paralyser Starlink aujourd’hui en faveur d’un système de satellite Amazon qui, dans le meilleur des cas, a des années pour être opérationnel. » C’est à quel point Elon Musk était puissant un tweet dans lequel il a critiqué le Les efforts apparents d’Amazon pour ralentir l’avancée du projet Internet par satellite de SpaceX.

Chez SpaceX, ils tentent d’obtenir l’autorisation d’amener certains de leurs satellites sur des orbites un peu plus basses que prévu initialement. Chez Amazon, dont le projet Kuiper n’est pas si avancé, ils pensent que cela interférerait avec leurs propres lancements de satellites et accuser SpaceX d’avoir « étouffé » la concurrence.

Guerre par satellite: SpaceX contre Kuiper

Les deux sociétés travaillent sur des projets Internet par satellite depuis un certain temps. Chez SpaceX, la marche de Starlink est remarquable, puisqu’ils ont déjà près de 1 000 satellites en orbite après 15 lancements et offrent un accès préliminaire au service à certains utilisateurs depuis octobre avec une réception fantastique.

SpaceX a rejeté celui d’Amazon € AMZN protestation contre la modification en tant que «tentatives d’étouffer la concurrence», affirmant qu’Amazon fait des «allégations trompeuses d’interférence» et soulignant que le réseau concurrent du projet Kuiper représente «des projets encore naissants» pic.twitter.com/Ua2CpvM9O0 – Michael Sheetz (@thesheetztweetz) 25 janvier 2021

Sur Amazon le projet Kuiper est nettement en retard Et bien qu’en juillet 2020, il ait déjà reçu l’approbation de la FCC pour mettre en orbite 3236 satellites, ce déploiement est encore dans une phase très préliminaire.

Bien qu’en décembre, ils aient mené avec succès un test de connexion des antennes qu’ils utiliseront dans leur système, n’a pas encore fabriqué ou lancé ces satellites. Le directeur de SpaceX, David Goldman, a en effet affirmé que le truc Amazon était « encore des plans naissants ».

La guerre entre les deux sociétés a été déclenchée après l’intention de SpaceX de placez certains de vos satellites Starlink sur une orbite plus basse que prévu initialement. L’objectif, ont expliqué les responsables, est d’obtenir des bandes passantes plus élevées et des latences plus faibles pour le service, et ils ont veillé à ce que cette modification n’interfère pas avec d’autres opérations telles que celle d’Amazon.

Pour les responsables d’Amazon « les faits sont très simples. Nous avons conçu le système Kuiper pour éviter toute interférence avec Starlink, et maintenant SpaceX veut changer le design de son système », ont-ils expliqué dans CNBC.

Selon leurs impressions, ces changements posent des collisions spatiales potentielles et augmentent les interférences radio pour les clients. « Malgré ce que SpaceX publie sur Twitter, ses changements seraient ceux qui paralyseraient la concurrence entre systèmes satellitaires « .

En fait, ils ont conclu, « De toute évidence, SpaceX est intéressé à étouffer la concurrence s’il le peutMais cela n’intéresse certainement pas le public. «

Via | Business Insider