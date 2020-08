SpaceX Crew Dragon ramène avec succès les astronautes sur Terre et termine leur mission déjà historique pour la NASA

La SpaceX Crew Dragon est de retour sur Terre. Après avoir amené avec succès deux astronautes de la NASA à l’ISS il y a des semaines lorsqu’ils se sont amarrés à l’ISS, il les a maintenant ramenés dans le golfe du Mexique. Un voyage de 20 heures qui s’est achevé sans problème majeur et confirme ainsi SpaceX comme la première entreprise privée à transporter des astronautes de la NASA.





Tel que rapporté par la NASA, les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley retourné en toute sécurité sur Terre à l’intérieur de la capsule SpaceX après deux mois sur la Station spatiale internationale. À 14 h 48 HE, ils ont touché l’eau dans le golfe du Mexique dans l’océan Atlantique, où ils ont été secourus par des bateaux de récupération.

Hier, le Crew Dragon séparé de l’ISS et a commencé son voyage d’environ 20 heures retour à la terre. Finalement, il a commencé à traverser l’atmosphère pour plonger à pleine vitesse (et à des températures pouvant atteindre 1 900 degrés Celsius) dans l’océan. Pour éviter l’impact, comme prévu, la capsule a déployé les parachutes qui ont ralenti son atterrissage.

.@AstroBehnken et @Astro_Doug ont été sortis de l’eau et sont à bord du Go Navigator. Bienvenue à la maison. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X – NASA (@NASA) 2 août 2020

Le test d’acide pour SpaceX, réussi

Alors que SpaceX a dû faire des tests et des essais avant d’emmener les deux astronautes à l’ISS il y a deux mois, c’est en fait “le test ultime “pour démontrer vos capacités. La mission, en plus d’emmener des astronautes effectuer leurs tâches dans l’espace, visait à démontrer si le Crew Dragon était capable de transporter des humains en toute sécurité.

Avec la mission terminée avec succès ouvre la voie à SpaceX (et en fait plus d’entreprises privées) soyez un allié de la NASA pour vos futures missions. En fait, il a déjà deux autres missions prévues pour septembre de cette année et le printemps 2021, missions dans lesquelles il emmènera également des gens dans l’espace.

Moment exact où le Crew Dragon est tombé à l’eau.

Pendant pratiquement toute l’histoire de la NASA, il a été l’agence gouvernementale elle-même chargée de concevoir et de créer ses navires. Cependant, grâce au programme de titrage commercial lancé il y a quelques années, des entreprises privées comme SpaceX peuvent désormais s’en occuper.

L’achèvement de cette mission également met fin à l’utilisation par la NASA des fusées russes Soyouz pour leurs missions à la Station spatiale internationale, qui depuis 2011 dépendait d’eux. Parmi les différents facteurs qui en font un avantage, l’un d’eux est le coût. Chaque siège pour un astronaute dans le Soyouz était d’environ 80 millions de dollars, tandis que dans le Crew Dragon, il est réduit à 55 millions de dollars.