SpaceX a un nouveau plan pour récupérer ses fusées: capturez-les avec la tour de lancement

Super Heavy Booster est la gigantesque fusée avec laquelle SpaceX veut mettre en orbite le vaisseau (également gigantesque). En plus d’être beaucoup plus puissant et plus gros que le Falcon 9, il souhaite également le récupérer après chaque lancement d’une manière différente. Si les plans se passent bien, il mettra Starship en orbite, puis atterrira directement sur la rampe de lancement et accosté à la tour de lancement. Une étape d’ingénierie qui reste à voir si elle devient réalité.





Les fusées Falcon 9 ont déjà effectué des dizaines de lancements réussis. La fusée, après avoir mis les satellites ou engins spatiaux en orbite, revient sur Terre et atterrit sur des plates-formes d’atterrissage spécialement conçues pour elle. Ce faisant, il ouvre ses pattes et se positionne verticalement pour se placer « doucement » sur la surface. Cependant, Ce ne sera pas ce que SpaceX cherche à faire avec sa plus grosse fusée, elle n’aura même pas de jambes.

Dans une série de tweets Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a indiqué une partie de ses plans avec Super Heavy Booster. Super Heavy Booster, souvenez-vous, dans une fusée beaucoup plus grosse que est destiné à mettre le vaisseau spatial Starship en orbite. Il devrait contenir environ 28 moteurs Raptor et dans une si grosse bête, même s’il est fait pour soulever une tonne de masse, réduire sa charge et son poids est essentiel.

Une question de poids et de gain de temps

Actuellement, les quatre jambes utilisées par le Falcon 9 pèsent environ deux tonnes ensemble. Pour le Super Heavy Booster, étant encore plus gros, ces quatre pattes pouvaient atteindre un minimum de cinq tonnes de poids. Tout ce poids supplémentaire est-il nécessaire? Pour Elon Musk non, c’est pourquoi ils prévoient de ne pas inclure les quatre jambes dans le Super Heavy Booster.

Alors, comment va-t-il atterrir? De la même manière, il va être lancé, du moins c’est le plan. Ils indiquent qu’ils posent le Super Heavy Booster pour atterrir sur la même rampe de lancement et collé à la tour de lancement. Avec ça la tour de lancement elle-même avec son bras pourrait « attraper en l’air » le Super Heavy Booster juste avant qu’il ne touche le sol pour ne pas avoir besoin de jambes.

En plus d’économiser un poids considérable avec cela, le Super Heavy Booster égalementgagner du temps pour une prochaine version continue. Nous pouvons avoir une idée des plans ambitieux de SpaceX avec le Super Heavy Booster si nous considérons qu’Elon Musk croyez qu’avec cela, il pourrait être prêt pour un prochain lancement dans une heure.

L’idée elle-même est extrêmement ambitieuse, mais si SpaceX nous a appris quelque chose au fil des ans, c’est qu’ils sont prêts à enfreindre les règles et les façons de faire les choses dans l’exploration spatiale. Ce qui nous paraît aujourd’hui normal en termes d’atterrissage vertical de fusées ressemblait à de la science-fiction il y a quelques années.

Pour le moment, nous n’avons que les paroles d’Elon Musk sur la question et aucune preuve évidente qu’ils développent exactement cela. Aujourd’hui, ce que nous avons le plus à ce sujet est le développement du Starship et ses tests de lancement et d’atterrissage. Starship est la phase 2 de la mission et bien qu’il ait été testé indépendamment, il reste à voir comment il se connecte à Super Heavy Booster pour se lancer en orbite avec une charge utile complète. Peut-être que dans les mois à venir, nous en saurons plus sur Super Heavy Booster, phase 1, et son atterrissage particulier.

Via | CNET