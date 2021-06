Space Jam 2 Clip révélant Zendaya alors que Lola Bunny envoie les fans dans un tourbillon de Tasmanie

Ce week-end, de nouvelles images de Space Jam: A New Legacy sont tombées à l’improviste sur Twitter, et elles ont vu Twitter se déchaîner sur la révélation de la voix de Lola Bunny. Dans le nouveau film, Lola est jouée par la chérie de Disney Zendaya, et s’il existe un moyen garanti de faire parler d’un film sur les réseaux sociaux, alors le Le plus grand showman c’est l’implication de la star. Dès que le court clip vidéo est apparu, l’armée de fans de Zendaya a repris le site de micro-blogging pour admirer l’actrice et discuter de certains de ses travaux les plus emblématiques, mais tous ne pensent pas qu’elle a raison en tant que voix d’un personnage. qui a causé quelques problèmes pour la suite.

Zendaya comme voix de Lola Bunny pour #SpaceJamANewLegacypic.twitter.com/wdFmmd9bd9 – DiscuterFilm (@DiscussingFilm) 6 juin 2021

Le sentiment principal parmi les utilisateurs de Twitter était simple. Nous aimons Zendaya, mais cela ressemble à Zendaya et non à Lola Bunny. En matière de doublage, certaines voix sont immédiatement reconnaissables et, dans de nombreux cas, cela n’a pas d’importance. James Earl Jones dans Le roi Lion, Billy Connolly dans Courageux et Michael Caine dans Voitures 2 tout sonnait comme d’habitude, mais les personnages étaient nouveaux et là pour s’approprier. Vous avez d’autres cas comme celui de Mike Myers dans Shrek, où ils s’adaptent au personnage. Avoir un personnage déjà établi – et avouons-le, il y a eu plus de presse sur le personnage de Lola que tout autre – et leur donner une voix à la fois distinctive et bien connue est un peu un pari. Pour l’instant, ça n’a pas l’air de payer.

« J’aime tellement Zendaya, mais sa voix ne correspond pas à Lola », a déclaré un utilisateur. Un autre a ajouté « Maintenant – Zendaya est la réponse à toutes les questions… Mais pas celle-ci. » Quelqu’un d’autre a observé: « J’espère que ce n’est pas le résultat final parce que le mixage est parfait. De plus, sa voix a besoin de plus de personnalité. Elle sonne toujours comme ça, ne me déçoit pas Zendaya. » Quelqu’un d’autre a semblé cerner le problème, en disant: « hmm……..mmm…j’aime zendaya mais cela ressemble à zendaya parlant avec sa voix normale. »

J’aime tellement Zendaya, mais sa voix ne correspond pas à Lola https://t.co/WuK6a2KNcN — Lynx | Ère (@Lynxvx) 6 juin 2021

J’espère que ce n’est pas le résultat final car le mixage est def off. De plus, sa voix a besoin de plus de personnalité. Elle sonne toujours comme ça ne me déçois pas Zendaya. https://t.co/qCha5SEHAM – ☁️ (@_KayRie) 6 juin 2021

hmm……..mmm… j’aime zendaya mais cela ressemble à zendaya parlant de sa voix normale https://t.co/fzLoOfrtRj – cj (@adamantpangoro) 6 juin 2021

Il y a quelques mois seulement, le personnage de Lola a fait la une des journaux lorsque sa nouvelle révélation de design n’a pas trop bien plu aux fans de 1996. Space Jam film. Le nouveau design de Lola a supprimé bon nombre de ses attributs les plus courbés, lui a donné des vêtements plus amples et a généralement moins mis l’accent sur l’image que le personnage avait dans le premier film. En mars, le réalisateur Malcolm D Lee a parlé à Divertissement hebdomadaire, commentant : « Nous sommes en 2021. Il est important de réfléchir à l’authenticité des personnages féminins forts et capables. » Alors que cela était censé être un point positif, cela a provoqué son propre contrecoup avec beaucoup – beaucoup de femmes à cela – se demandant si cela signifiait que les femmes sexy ne pouvaient pas être « fortes et capables ». Il semble que parfois, faire ce que vous pensez être juste n’est pas vu de cette façon par tout le monde.

Avec la révélation de la voix de Lola provoquant maintenant ses propres vagues, il semble que même le casting de l’une des jeunes actrices les plus rentables actuellement dans le secteur ne puisse pas faire une pause pour la suite de l’animation en direct ou sa star à fourrure.

Sujets : Space Jam 2, Space Jam