Soyez en forme! Garmin présente le home trainer Tacx Boost

En 2020, la demande de vélos et d’accessoires de vélo est en plein essor. De plus, la tendance est à la formation à l’intérieur de vos quatre murs. Le fabricant d’électronique de sport et d’extérieur Garmin combine désormais les deux: avec le Tacx Boost, la société présente un home trainer en salle abordable et sûr que vous pouvez utiliser pour pédaler à la maison.

Selon le fabricant, vous pouvez mettre votre vélo dans le home trainer en seulement deux clics. Un frein magnétique puissant empêche le vélo de devenir indépendant pendant la conduite. Le volant, qui pèse 1,65 kilogramme et est fixé au pneu arrière, est conçu pour simuler un effet d’inertie de 9,18 kilogrammes. Il s’agit de donner au conducteur la sensation de conduire à l’extérieur sur la route.

La résistance peut être réglée individuellement à l’aide d’un levier sur le guidon. L’utilisateur peut choisir entre dix niveaux de résistance, la puissance maximale est de 1050 watts.

Disponible seul et en bundle

Grâce à l’unité de résistance fermée, l’entraînement avec le Tacx Boost doit être particulièrement silencieux.

Le Tacx Boost étant un vélo d’entraînement relativement simple, Garmin propose également une extension intelligente: dans un ensemble avec un capteur de vitesse externe, vous pouvez suivre votre vitesse, la distance parcourue, la cadence et la puissance. Le capteur transmet les données sans fil à votre smartphone, tablette ou PC.

Le home trainer Tacx Boost est désormais disponible à l’unité au prix de 249,99 euros (PVC). Dans un bundle avec le capteur de vitesse et un abonnement Tacx Premium gratuit de 30 jours, l’entraîneur de vélo Garmin vous coûte 279,99 euros (RRP).

Une fois la phase gratuite expirée, la version premium de l’application de formation coûte 9,99 euros par mois. Celui-ci contient alors, par exemple, des vidéos d’itinéraires réels que vous pouvez parcourir pratiquement sans quitter votre maison. Vous pouvez également créer vos propres plans d’entraînement individuels et affronter d’autres utilisateurs de l’application lors de compétitions.