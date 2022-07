Southern Charm Saison 8 Episode 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens cherchaient la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 8 de Southern Charm. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série recherchent vraiment son prochain épisode. Pour obtenir tous les détails possibles, de nombreux fans le recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de la saison 8 de Southern Charm dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 8 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série de télé-réalité américaine créée par Bryan Kestner et Whitney Sudler-Smith. Le premier épisode de cette série est sorti le 3 mars 2014 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis, mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suivra la société de Charleston. La Caroline du Sud ouvre les portes de leurs maisons de plantation centenaires pour un regard réel sur la vie de l’aristocratie du Sud d’aujourd’hui. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Actuellement, de nombreux fans recherchent la date de sortie de Southern Charm Saison 8 Episode 3. Découvrons donc ici.

Southern Charm Saison 8 Épisode 3 Date de sortie

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 8 de Southern Charm. L’épisode 3 sortira le 7 juillet 2022. Si vous êtes un fan de cette série et que vous voulez savoir ce qui va se passer dans ce prochain épisode, votre attente sera bientôt terminée et vous pourrez tout savoir.

Où regarder ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Bravo et c’est la plateforme officielle de la série. Si vous souhaitez diffuser cette série en ligne, vous pouvez la regarder sur Vudu, Peacock et Prime Video. Si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez diffuser cet épisode à tout moment sur ces plateformes. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 8

Voici la liste des épisodes connus à ce jour.

De grandes attentes

Esprits suspicieux

Barbecues, ruptures et fiançailles

C’est ma fête et je me battrai si je le veux

À déterminer

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette série. Donc, si vous voulez les connaître, jetez un œil ci-dessous.

Craig Conover

Kathryn Denis

Shep Rose

Austen Kroll

Léva Bonaparte

Venita Aspen

Taylor Ann Greene

Naomie Olindo

Fleurs d’Olivia

Chleb Ravenel

Patricia Altschul

Whitney Sudler Smith

Madison Le Croy

Jean Pringle

Paige Desorbo

Marcie Hobbs

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 3 de la saison 8 de Southern Charm, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Toutes les données que nous partageons ici avec vous proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 8 de Southern Charm, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

